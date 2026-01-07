　
韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

▲饒河夜市，排隊名店人潮，福州世祖胡椒餅、爆漿雞腿捲、冰火菠蘿包、馬告香腸、手作大腸圈、上海鐵鍋生煎包▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近日韓吹起一股「台灣感性」旋風，讓許多台灣人看到平凡卻溫暖的日常畫面。就有韓國網友貼出一組照片，笑說「後背包裡有水瓶跟傘的人是100%台灣人」，還點名超喜歡某超市的吉祥物，「好可愛，如果產品上面有他，我就都想要買！」話題引發熱論。

該名韓國網友分享自己觀察到的「台灣小細節」，包括走在路上，如果看到後背包裡有放水瓶跟傘的人，是100%台灣人；還有來台灣必拍「台灣人跟他們的摩托車」；台灣常下雨又溫暖，讓植物「孩子們」可以好好長大。

超喜歡「福利熊」：產品上有牠都想買

其中，韓國遊客拍最多的是超市吉祥物「福利熊」，不僅直誇可愛，甚至還觀察到福利熊的帽子其實是購物袋，會拿下來裝蔬果、衣服等等。

貼文引發熱論，「你也太細節了吧！為什麼會發現福利熊有這麼多可愛的小地方啦，台灣人的我都沒注意到欸」、「竟然從韓國人口中得知，帽子是購物袋的事情」、「今天才知道福利熊的帽子是購物籃==，謝謝韓國人。」

其他人也紛紛留言，「背包水壺跟雨傘那一點真的笑出來」、「『植物小朋友可以好好長大的環境』，完全沒有想過這一面，真可愛」、「觀察好細微，原來台灣日常這麼可愛」、「為什麼韓國人眼中的台灣看起來都比較好玩？」「用美好的感覺，解說台灣人的日常風景，真的很可愛美好呢！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

綿羊大軍入侵超市　50隻擠爆收銀台

德國巴伐利亞當地一間超市發生離奇事件，突然有50隻羊闖進超市中，把超市擠得水泄不通，還撞倒許多貨架和物品，嚇壞店內顧客與店員，驚奇畫面在網路上瘋傳。

絕美畫面曝！太平山被霧淞染白

超市被要錢「老人挑食物1舉動」！他花500元逼哭萬人

男子持AK-47闖超市瘋狂掃射　人群尖叫驚逃

超市收銀系統當機　店家宣布「整車免費」

台灣感性福利熊超市吉祥物後背包遊客

