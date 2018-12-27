海象不佳！元旦連假「停開航班次」懶人包　臺東－綠島明停4航次

▲航港局今公布108年元旦疏運停、開航航班。（圖／航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

元旦4天連假將至，受海象不佳影響，交通部航港局今（27）公布108年元旦疏運「停、開航航班」，以明（28）天來看，臺東到綠島就有4航次停駛，民眾宜多加留意，避免撲空狀況。

108年元旦疏運如下：

一、12月28日海運各航線開停航情況

1、基隆–馬祖：馬祖至基隆停航1航班，基隆至馬祖1航班預計明（12/28）日上午11時宣布

2、高雄-馬公：正常開航1航次。

3、臺南將軍-澎湖東吉：無航班。

4、東港-小琉球（公船）：正常開航8航次。

5、東港-小琉球（民船）：正常開航30航次。

6、鹽埔-小琉球：正常開航2航次。

7、臺東-綠島：停航4航次。

8、臺東-蘭嶼：停航2航次（因海象不佳，提前12/26開航）。

9、小三通航線

（1）南竿福澳–馬尾：2航次（俟海象狀況，預計12/28日宣布）。

（2）北竿白沙–黃岐：4航次（俟海象狀況，預計12/28日宣布）。

（3）金門-泉洲：正常開航8航次。

（4）金門-廈門：正常開航36航次。

二、12月29日海運各航線開停航情況

1、基隆–馬祖：1航次（於當日11時公告）。

2、高雄-馬公：正常開航 1航次。

3、臺南將軍-澎湖東吉：正常開航1航次。

4、東港-小琉球（公船）：正常開航8航次。

5、東港-小琉球（民船）：正常開航30航次。

6、鹽埔-小琉球：正常開航2航次。

7、臺東-綠島：11航次（俟海象狀況決定是否開航）。

8、臺東-蘭嶼：2航次（俟海象狀況決定是否開航）。

9、小三通航線

（1）南竿福澳–馬尾：2航次（俟海象狀況，預計12/29日宣布）。

（2）北竿白沙–黃岐：4航次（俟海象狀況，預計12/29日宣布）。

（3）金門-泉洲：正常開航4航次。

（4）金門-廈門：正常開航36航次。

三、12月30日海運各航線開停航情況

1、基隆–馬祖： 1航次 （於當日11時公告）。

2、高雄-馬公：無航班。

3、臺南將軍-澎湖東吉：正常開航 1航次。

4、東港-小琉球（公船）：正常開航8航次。

5、東港-小琉球（民船）：正常開航30航次。

6、鹽埔-小琉球：正常開航2航次。

7、臺東-綠島：15航次（俟海象狀況決定是否開航）。

8、臺東-蘭嶼：2航次（俟海象狀況決定是否開航）。

9、小三通航線

（1）南竿福澳–馬尾：2航次（俟海象狀況，預計12/30日宣布）。

（2）北竿白沙–黃岐：4航次（俟海象狀況，預計12/30日宣布）。

（3）金門-泉洲：正常開航4航次。

（4）金門-廈門：正常開航36航次。