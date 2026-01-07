　
國際

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」　銀行櫃員、計程車司機上榜

▲▼收銀台,收銀員,超市,購物,輸送帶,結帳。（圖／CFP）

▲ 收銀員工作到2030年恐怕消失。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

科技進步浪潮下，許多傳統職業正面臨前所未有的生存危機。美國理財網站GOBankingRates分析報告評估，隨著人工智慧（AI）技術急速演進，將有7大職業類別在2030年前大幅萎縮甚至完全消失，範圍涵蓋零售、金融、運輸等產業。

報告指出，如同過去專門叫人起床的「敲窗人」（Knockers-up）、送乳員和電梯操作員因技術革新走入歷史，新一波自動化浪潮將重新定義勞動市場格局。目前語言模型已具備長時間對話能力，能夠大規模提供客製化服務，這些變化正加速傳統人力工作被淘汰，以下請見到2030年最有可能消失的7種工作。

1. 收銀員
自助結帳系統正使收銀員需求下降，而智慧購物車將進一步推動這項趨勢。該技術目前尚未普及，但可讓消費者將商品放入購物車時同步完成結帳。隨著智慧購物車普及，收銀員工作機會可能更加稀少，尤其是在大型零售商。

2. 銀行櫃員
愈來愈多人改用網路銀行，也有許多純數位銀行，證明其實不需要實體銀行。金融機構關閉部分分行以節省成本，可能因此降低對銀行櫃員的需求。

3. 旅行社
ChatGPT等AI工具可扮演旅遊顧問，提供優質建議；線上訂房平台也使旅客能輕鬆自行規畫與預訂行程，這些因素可能降低對傳統旅遊代理人的需求。

4. 呼叫中心客服人員
AI聊天機器人可處理基本來電，隨著技術愈發成熟，客服中心人力需求可能下降。且AI也可以語音互動，依照既定回應處理常見問題，扮演類似真人客服的角色。

5. 計程車司機
Uber已對計程車司機造成衝擊，如今隨著自動駕駛車輛愈來愈普及，這個職業恐怕面臨更大的生存危機。自動駕駛車輛不僅可全天候營運，長期而言成本也可能遠低於人力駕駛服務。

6. 倉儲理貨員
亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）等零售巨頭多年來持續投資AI與機器人，力求簡化部分人工流程。雖然倉儲設施仍需人力，但理貨員的角色可能逐漸被效率更高的機器人取代。

7. 資料輸入員
AI工具能快速輸入、解讀並整理資料，同時減少錯誤。隨著AI技術愈來愈成熟，未來資料輸入人員的工作機會恐怕減少。

面對職涯轉型挑戰，報告建議勞工應主動學習新技能，發展多元收入來源以分散風險。與其消極擔憂失業可能性，不如積極掌握AI工具應用，將危機轉化為職涯升級契機。

01/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」　銀行櫃員、計程車司機上榜

相關新聞

大量以AI取代人力後企業坦言當初太樂觀

大量以AI取代人力後企業坦言當初太樂觀

在大舉裁撤約 4,000 名員工、並以 AI 代理人取代部分人力後，企業軟體大廠 Salesforce 近期罕見對外鬆口，坦言對大型語言模型（LLM）的信心已不如一年前。公司內部正重新調整 AI 發展方向，從高度倚賴生成式模型，轉向更可預測、可控的自動化設計。

導入AI看不見成效？　五大法則破解企業困局

導入AI看不見成效？　五大法則破解企業困局

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

馬斯克：AI將重新界定工作的必要性

馬斯克：AI將重新界定工作的必要性

研究示警2035大量基層職位將被AI取代

研究示警2035大量基層職位將被AI取代

關鍵字：

AI職場自動化失業風險職業轉型科技趨勢

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

