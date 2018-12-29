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元旦連假首日「最塞4路段」公布 　估下午1點湧新一波車潮

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▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

▲交通部高公局說明至中午12點前車況。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

今（29）為元旦連假第一天，交通部高公局表示，。而截至今天12點止，較為壅塞路段包括，國1南下彰化系統至彰化；國3南下快官至中投、田寮至燕巢系統；國10東向燕巢至燕巢系統。另外，提醒開車民眾在高乘載結束後，預計下午1、2點（用餐過後）會有另一波車潮湧現。

高公局提到，昨（29）日全日總延車公里為104.9百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.2倍；0到5時平均總延車公里為7.9百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）2.1倍。

高公局接著說明，西部國道上午6到7點間開始車潮湧現，致使國1楊梅至新竹、國3土城至龍潭較為壅塞，而自7點起實施高乘載管制後，壅塞路段逐漸紓解，截至12點為止，較為壅塞路段包括，國1南下彰化系統至彰化；國3南下快官至中投、田寮至燕巢系統；國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段大致行車順暢。

高公局進一步說明，截至12點，國道全線總延車公里為48.8百萬車公里，較去年同期（47.8百萬車公里）增加2％，預估本日交通量為118百萬車公里，而在高乘載結束後，預計下午1、2點（用餐過後）會有另一波車潮湧現，部分路段可能出現車多壅塞情形，建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。

▲國道事故。（圖／交通部高公局提供）

▲國1南下166.5公里事故。（圖／交通部高公局提供）

另外，高公局提到，早上6點26分，國1南下87.7 公里內線車道2輛小客車追撞事故，回堵4公里；8點36分，國3南下193.2公里2小客車追撞，回堵3公里；9點35分，國1南下166.5公里2輛小客車追撞事故，回堵3公里，影響行車甚鉅，呼籲用路人注意行車安全。

最後，高公局呼籲為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，在假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，同時建議南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

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關鍵字：元旦連假,國道,塞車,路況,高公局,交通事故

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