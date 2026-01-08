realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

記者蘇晟彥／台北報導

realme在日前傳出大批裁員，近日再傳出將回歸OPPO體系，從原本的獨立品牌變成OPPO旗下子品牌。對此，OPPO官方回應，為進一步整合資源，realme將回歸OPPO，成為旗下子品牌。未來，OPPO與 realme、OnePlus（一加）將共同為全球用戶提供更具創新力和差異化的產品，以及更便捷周到的服務。

▼realme確定回歸OPPO體系，將再一步壯大OPPO手機市場陣容。（資料照／記者蘇晟彥攝）



realme 於2018年由OPPO海外部負責人李炳忠創立，初期主要主攻印度等市場，2018年正式從OPPO脫離獨立，以realme（真我）的名稱成為獨立品牌。realme初期以CP值之王著稱，2021年就在全球銷量達到1億，並含括包括60多個市場販售。

但在近期傳出realme開始大量裁員，在去年年底（11、12月）啟動兩波裁員，包含硬體、軟體，且裁員比例高達50%以上，退出市場的傳聞一度喧囂塵上，但在1月確定回歸OPPO旗下，再度成為OPPO旗下品牌，加上先前OnePlus的回歸，將形成各品牌主攻不同面向市場的策略。

對此，OPPO台灣也回應證實，OPPO官方回應，為進一步協同、整合資源，realme將回歸OPPO，成為旗下子品牌。未來，OPPO與 realme、OnePlus（一加）將共同為全球用戶提供更具創新力和差異化的產品，以及更便捷周到的服務。