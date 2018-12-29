越晚越塞！連假首日「6路段」車超多　改搭客運享85折優惠

▲交通部公路總局公布下午車多路段。（圖／資料照）

記者曹悅華／台北報導

今（29）為元旦連續假期第一天，交通部公路總局公布截至下午3點，台9線123K至131K南下（新澳隧道至南澳） 、162K至172K南下（和平至大清水） 、431K至433K大鳥路段、台14甲線東向7K至10K清境農場路段、台21線南向61K至63K九龍口至水社路段、台65線（南下）11K～12K車多，民眾可多加留意，越晚恐越塞。

公路總局說明，台1線水底竂五岔路口至445K開始實施調撥車道，北上內側車道調撥供南下車輛行駛，封閉台1線中山路口東西向，改道枋寮路橋台1線中山路口管制左轉措施請改道直行枋寮陸橋便道或台一線隆山路口左轉進入市區。

公路總局表時，於連續假日期間，針對省、縣道周邊易發生壅塞之風景區路段均規劃有替代路線，此外於重要路口設有可變資訊系統發布路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場、並加強違規取締等交通管制措施，請民眾多利用省道即時交通資訊APP 查詢最新路況資訊。

▲截至中午為止，客運實施優惠路線共計行駛10,545 班次，疏運 215,206人。（圖／記者季相儒攝）

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局補充本次共15家業者88條國道客運重點疏運路線，於107年12月28日0時起至108年1月1日24時止，推出平均85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）。另實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共42條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公路總局提及，為疏運人潮，協調客運業者視人潮機動增班；自12月28日起至今日12時止，西部國道客運共計行駛14,603班次，疏運295,763人；國道5號客運路線共計行駛2,411班次，疏運48,432人，實施優惠之路線共計行駛10,545 班次，疏運 215,206人。