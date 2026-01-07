　
生活

睡前先搖晃被子！台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

▲▼網曝「最暖蓋被法」：3床被子最好 。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

今年首波寒流強勢來襲，全台氣溫明顯下滑，清晨與夜間寒意特別有感，不少民眾只想鑽進被窩發懶，但因手腳冰冷，又擔心電暖器耗電，「如何不用電暖被」也成為熱議話題。

「不用電也能暖被」　台電教3招

事實上，台電過去就曾分享，3個不靠電的暖被方法，只要善用生活中的小技巧，即可有效提升被窩的保暖度。

首先是「睡前搖晃棉被」，透過搖一搖棉被，讓內部纖維充分舒張，棉被變得更蓬鬆，蓋起來自然更保暖；同時也提醒，棉被應適時拿到戶外曬一曬，保持乾燥才能提升保溫效果。

第二招是「床墊上鋪毛毯，毛茸茸的一面要貼身」。毛毯能有效鎖住身體散發的熱能，減少熱量從床墊流失，將毛茸茸的那一面朝向身體鋪放，睡起來不僅更暖，也更加舒適。

第三招則是「在棉被裡放熱水袋或不鏽鋼水龜」。睡前煮一壺熱水，倒入熱水袋或傳統不鏽鋼水龜，再用毛巾包好後放進被窩中，就能達到暖被效果，不僅可重複使用，也是不插電、相對環保的方式。

▲▼暖氣,冷暖空調。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

留意低溫燙傷　保暖也要顧安全

台電也特別提醒，使用熱水袋或水龜時，務必留意避免「低溫燙傷」，不要讓熱源長時間直接接觸皮膚，尤其是長者與孩童，更要多加注意安全。

專家示警：清晨恐跌破5度

氣象專家吳德榮指出，周四至周六清晨強冷空氣將持續籠罩台灣，雖然冷空氣強度與前一波相近，但因天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應更為明顯，未來幾天清晨氣溫有機會逐日再創入冬以來新低，本島平地最低溫不排除下探5度以下，並有成為入冬首波寒流的機率。

