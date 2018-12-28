越南捕獲天菜女神！老司機「5天4夜極樂之旅」曝光：難收心　網推爆揪團

▲團員們在KTV與妹子培養感情。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／綜合報導

自從爆發史上最大規模越南旅行團脫隊落跑事件後，移民署專案小組會同警方全力追查，網上也熱議不斷。一位剛畢業不久的男網友就分享到越南「極樂之旅」的精彩行程，不只朝聖當地熱門景點、大啖超補美食，暗夜的特殊服務更讓他意猶未盡，儘管事隔1個多月，仍陶醉喊「人在台灣，心在越南。」

男網友在dcard詳細寫下5天4夜行程，第一天落地後，領隊先是介紹當地風俗民情及晚上暗黑選項，並交代旅遊時的陷阱、注意事項等，接著帶他們換匯、吃完中飯，便直奔半套桑拿，起初看到對方是纖細型的清秀女孩，讓他一度以為走錯房，沒想到「拆禮物」後意外的美好，過程中深深刺激著每個神經，令他印象深刻。

▲吃鴨仔蛋、生蠔補補身子。（圖／翻攝自dcard）

男網友提到，體驗完領隊帶一行人到餐廳補充元氣，享用鴨仔蛋、生蠔、螃蟹、瀨尿蝦等美味料理，緊接著就進KTV選妹了。那時，領隊除了傳授不少絕招，也透露到KTV是為了讓他們是和小姐培養感情，「培養好感情會有意外驚喜！」而當晚的妹完全是他的菜，雖然不太會講中文，但仍驚喜不斷。

▲完全是他的天菜阿。（圖／翻攝自dcard）

第二天爽睡到中午後，團員們朝聖一些知名觀光景點，接著就是大快朵頤下午的「殘廢餐」，「這個餐我們足足吃了兩個多小時，因為規定不能自己吃......」，晚上他們一樣到KTV挑妹，再回飯店極樂體驗。然後隔天行程也差不多，白天衝湄公河遊玩，晚上跟妹子共度良宵。

由於前幾天疲勞衝刺，第四天領隊帶團員們去洗頭店洗頭按摩，放鬆一下後，晚上才繼續開戰。他指出，這次全部開銷6萬7左右，包括團費16300元、娛樂43800元、簽證1600元及機票5300元，暗黑部分共4個過夜、1個桑拿、1個短打，重點是回來後難收心阿。

▲極樂行當然也少不掉觀光客行程。（圖／翻攝自dcard）

許多老司機看完遊記也心癢難耐，不禁直呼「我要飛越南了」、「太屌了啦，每個女生都超優質」、「U質文不能再更推了」、「這就是我要的西斯」、「求開飛機了」、「太神啦，請收下我膝蓋，終於有存錢的動力了」。

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