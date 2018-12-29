影／怒批韓國瑜自私！蔣月惠臉書遭韓粉灌爆　發文再嗆：只許自己放火

地方中心／屏東報導

計畫參選下屆屏東縣立委的縣議員蔣月惠28日下午在臉書痛罵「高雄市長韓國瑜阻上高捷來屏東，現在卻腦筋動到屏東機場，有中國人的思維，就是這麼自私」，引來大批韓粉留言謾罵。對此，蔣月惠29日上午再度發文怒批：「只許自己放火，不准他人點燈。韓粉灌爆我的臉書，這是台灣民主自由的現象嗎？」

▲蔣月惠發文怒批韓國瑜「中國人思維，自私」，臉書因此遭灌爆。（圖／記者陳崑福翻攝）

蔣月惠28日針對高屏機場一事發文怒批：「韓國瑜阻止高捷來屏東，現在卻把腦筋動到屏東機場，有中國人的思維，就是這麼自私。」貼文一出，立即引發兩派網友熱議，不少網友紛紛留言表示支持，「我即日起開始追蹤這位敢說話的議員」、「議員加油！！身為屏東人支持你」，但也有另一派網友針對此事湧進留言區批評謾罵，「之前捐的錢可以退還嗎？」、「你失言了！惘愧選前我拚命幫你拉票。」

▲蔣月惠發文再嗆。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）

針對臉書遭韓粉灌爆一事，蔣月惠29日再度發文怒批：「只許自己放火，不准他人點燈。韓粉灌爆我的臉書，這是台灣民主自由的現象嗎？」對此，許多網友紛紛跳出來力挺蔣月惠表示，「蔣議員加油！」、「議員加油，不要害怕這些惡勢力，支持你做對的事」。

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