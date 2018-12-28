　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

寒冬送暖捐血傳愛　高鐵台南站用熱血點亮生命美好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台灣高鐵公司在台南站舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。（圖／記者林悅翻攝）

▲台灣高鐵公司在台南站舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣高鐵公司在歲末年初，各大醫療院所最容易發生血荒之際，特在高鐵台南站舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。

高鐵台南站特別與台南捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。為感謝捐血人的熱情參與，凡是參加「寒冬送暖　捐血傳愛」活動的員工或民眾，皆可獲得兼具質感與美觀的「台灣高鐵蛋杯LED燭台」1個，希望讓捐血人在每次開啟燭台時，都能感受到微暈的燭光帶來的溫馨暖意，讓大家在寒冬中點亮一盞燭燈、更點燃心中的溫暖。

包含站務、行控、維修及站內店家也一起挽袖捐熱血，力挺這次捐血活動。此外，不少乘車旅客利用等車空檔展現愛心，挽起衣袖、捐出熱血，參與這個有意義的活動。

高鐵台南站長顏宏穎表示台灣高鐵公司希望藉由舉辦捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速3百的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！

ET快訊
2018十大網路用語揭曉！「Skr」慘輸這些金句
藏鏡人要結婚了！消失2年「正面照」首曝光　網暴動：超美

關鍵字：捐血,傳愛,高鐵,台南站

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

詹雅雯不來了　韓國瑜首場夢時代跨年晚會2度邀神秘嘉賓陳其邁

快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠獲判無罪

影／官司不到1個月　鈕承澤「小學同學」律師胡原龍突解除委任！

不排除集團操控！越南客假觀光真脫團　移民署陸續帶回長腿正妹

「夢幻大機場」計畫　王淺秋：大家希望高雄好起來

粉衣套裝妹喝太茫！「醉後盧半天」猛捶警胸　波麗士嘆：不要手來腳來

蔣揚鹿野苑關懷之家　千冊書捐贈山區圖書館嘉惠偏鄉居民

網咖臨檢遇憂鬱離家女　 警敏銳洞察及時找回阻意外

寒冬送暖捐血傳愛　高鐵台南站用熱血點亮生命美好

寒冬送暖　議長郭信良前往麻豆下營關懷慰問社福團體

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

蔣揚鹿野苑關懷之家　千冊書捐贈山區圖書館嘉惠偏鄉居民

網咖臨檢遇憂鬱離家女　 警敏銳洞察及時找回阻意外

寒冬送暖捐血傳愛　高鐵台南站用熱血點亮生命美好

寒冬送暖　議長郭信良前往麻豆下營關懷慰問社福團體

最關心基層的署長　陳家欽2度造訪永康分局與基層座談

越南台商李陽返鄉傳承家業　種出「文山包種茶」雙料冠軍

接任行政院副院長職務　陳其邁回應了：「賴院長這是你的使命」

阻絕非洲豬瘟　海巡署加強查緝　118專線提供民眾檢舉

直擊花蓮震災向英雄致敬　Discovery頻道「分秒必爭」首映

桃園率六都之先　有線電視收視費推多元選擇付費機制

「裸體圍裙正妹」怒譙女歌手GG！　31連爆她「高中玩劈腿出名」

李友廷《把音量轉小》吉他好強！哈林讚：最精彩的一位

再逮4名脫逃越南客！移民署公開最新查緝進度　還有130人失聯

大專足聯／文化退陸官搶下B組第三晉8強　將對南華一拼復仇

三商美邦人壽總保費收入1189億　比去年同期成長5%

封關倒數第二交易日…美股三大指開高　道瓊上漲逾160點

敘政府軍進駐北方古城曼比季　庫德族：土耳其入侵威脅安全

林志玲親PO「情侶接吻」剪影！　沉默1hr後公開「親密照對象」

最好的性愛處方非藥物　而是這兩件事

女舞者癲癇倒在台上！　女歌手轉頭看一眼「繼續表演」挨轟

地方熱門新聞

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽..

未來藍、綠總統強棒人選　在桃園..

即／彰化驚傳2死豬棄大排　動防..

其邁未正面回下一步　請賴院長留..

無盟要求郭信良　4年內不回綠營

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

台東歲末跨年晚會　SAYA擔綱..

怕再生一個　李佳芬不陪夜宿

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

德商神效千億投資！林佳龍急轉改..

衛生所15萬龍柏　遭腰斬當垃圾..

府會首長相見歡　攜手打拚大台南

藍營要求賴清德撤銷　掩埋場許可

高思博暢談　台南市議長選舉政局

更多熱門

相關新聞

1月出遊省很大！高鐵推2優惠專案

寒假即將到來，高鐵推出多樣化旅遊產品，其中「高鐵飯店聯票」可享高鐵標準或商務車廂票價8折優惠，搭配觀光局「擴大國旅暖冬遊」方案，更可再享每房1000元的政府補助；另外使用「Fun寒假」專案還可免費升級房型，義大皇家酒店、凱撒等11家知名飯店都在內，民眾可多加利用。

椅縫中見「4小肉球」！網建議拿針戳

元旦首波返鄉潮擠爆！高鐵今、明加開3班次列車

羅智強當總統做這件事　網：馬不被相公才有可能

明湧元旦首波返鄉潮！雙鐵擠爆程度曝

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

快訊／劉德華開唱突喊卡！

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

小玉發禮物時間一到「0人到場」

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面