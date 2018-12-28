寒冬送暖捐血傳愛　高鐵台南站用熱血點亮生命美好

▲台灣高鐵公司在台南站舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣高鐵公司在歲末年初，各大醫療院所最容易發生血荒之際，特在高鐵台南站舉辦「寒冬送暖捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。

高鐵台南站特別與台南捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。為感謝捐血人的熱情參與，凡是參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，皆可獲得兼具質感與美觀的「台灣高鐵蛋杯LED燭台」1個，希望讓捐血人在每次開啟燭台時，都能感受到微暈的燭光帶來的溫馨暖意，讓大家在寒冬中點亮一盞燭燈、更點燃心中的溫暖。

包含站務、行控、維修及站內店家也一起挽袖捐熱血，力挺這次捐血活動。此外，不少乘車旅客利用等車空檔展現愛心，挽起衣袖、捐出熱血，參與這個有意義的活動。

高鐵台南站長顏宏穎表示台灣高鐵公司希望藉由舉辦捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速3百的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！