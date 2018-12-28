桃園率六都之先　有線電視收視費推多元選擇付費機制

▲桃園新任新聞處長詹賀舜發布，桃園有線電視收視費，推多元選擇付費機制。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市率六都之先，明年度開始試辦「多元頻道分組方案」，三家有線電視業者都研議推出每月200元的頻道分組方案，並有4-5種的多元方案可供市民選擇，如搭配錄影或上網優惠等，但仍待NCC審查後就能上路，以實現「選想要的、看想看的」使用者付費精神。

而桃園市明年度有線電視收費經費率委員會審議，今天同時也宣布明年仍維持基本頻道收視費上限為510元，並續推低收與中低收入戶收視享半價優惠。這也是甫卸任的新聞處長張惇涵在任期內，推動完成的有線電視收視費多元措施，由新任處長詹賀舜上任後第3天發布。

詹賀舜說，桃園市有線電視數位化進程及費率審議同步並進，全桃園數位化進度已於去年11月30日完成，有線電視費率經審議則於2017年度降至510元， 2018年度又新增中低收入戶收視費半價優惠，2019年度審議維持510元，並續推中低收入戶優惠。

詹賀舜也感謝三家業者提出多元分組方案，桃園試辦頻道組合多元選擇，也早於國家通訊傳播委員會（以下簡稱NCC）設定2020年實施的政策期程，有助於市民理解多元選擇付費機制的政策內涵。

而桃園是六都第一個試辦多元選擇付費機制的城市。目前NCC僅要求擴區或新進的有線電視業者提出多元選擇方案，雖然桃園市三家業者基於成本及人力考量均無跨區規劃，今年費率委員會鼓勵業者即早試辦，要求業者提出向下分組方案，期望透過試辦的經驗，讓此項政策獲得市民關注。