往死裡砍！2屁孩砍斷仇家手筋、腸子外露　遭訴殺人未遂

▲屁孩砍斷仇家手筋、腸子外露，被檢方依照殺人未遂罪嫌起訴。（圖／資料照）



地方中心／桃園報導

桃園地區陳姓男子與王男結怨，今年3月間得知其在某KTV飲酒歡唱，就找來邱姓同夥在外堵人，等王男走出店外就分持開山刀、西瓜刀上前尋仇，王男遭砍斷右手筋，甚至腹部也中刀腸子外流、氣胸，送醫後撿回一命；檢方認為陳、邱兩人殺意甚堅，依照殺人未遂罪嫌將2人起訴。

檢警調查，王姓男子半年前曾經因為糾紛，毆打陳姓男子的朋友，陳男(22歲)耿耿於懷想要報復，當日在臉書上看到王男跟朋友在桃園KTV唱歌的打卡照，立即打電話給邱姓友人（19歲），直到凌晨王男步出KTV時，2人立即持刀追砍，王男見狀拔腿就跑，但仍被追上遭砍傷胸部、腹部，導致腸子外露、氣胸，為了擋刀右手筋甚至遭砍斷。

警方獲報趕抵時，主動邀約尋仇的陳男竟然不顧意氣先落跑，後來自知難逃法網，才主動投案，他們供稱是因為先前跟王男有糾紛，才會埋伏堵人；目擊民眾表示，王男逃跑時因未翻不過柵欄，才會被追上砍倒在地。

檢方認為，陳、邱是成年人具有會經驗，案發時持開山刀、西瓜刀追砍，造成王男胸、腹傷口相當深，腸子甚至外露，難以「不清楚朝臟器、動脈砍可能造成死亡」此藉口卸責，顯然已經預見會有死亡的結果，檢方偵結後依照殺人未遂罪嫌將2人起訴。