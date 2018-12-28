不要被塞車影響遊興　大溪警分局執行2019元旦連假交通疏導

▲元旦連假，國道3號大溪交流道南下匝道於2018年12月29日7至12時，實施高乘載管制。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪、復興區風景秀麗，每逢連假車、人潮大量湧入！為了避免遊興被塞車影響，大溪警分局提供遊客以「順暢交通」為目標的交通疏導作為，呼籲民眾元旦連假前往大溪、復興區旅遊，建議改走替代道路，同時，警方也將派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警的疏導作為。

大溪警分局28日表示，元旦期間的4天的連假，該局採取的交通疏導作為如下：

一、國道3號大溪交流道南下匝道管制時段：2018年12月29日7至12時，實施高乘載管制。

二、易雍塞路段：1、國道3號大溪交流道；2、介壽、員林路圓環；3、武嶺橋西端；4、五岔路口；5、蓮座山觀音寺；6、桃59-1線、台4線；7、兩蔣文化園區；8、聚賢慈恩堂；9、百吉隧道東端；10、台7線14.5K商圈。

▲▼大溪警分局執行2019元旦連假交通疏導。（圖／大溪警分局提供）

三、復興區台七線建議替代道路：1、桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。2、台七乙線往新北市三峽區。3、桃63線及慈恩路至環湖公路往桃園市龍潭區。

四、大溪市區建議替代道路：1、大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。2、使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。