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空品一級警戒要疏導交通？警幹譙台南環保局喊冤：從沒執行過

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▲台南市因西半部地區空品不佳，部分縣市的測站濃度已達紅害一級預警濃度，台南市成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施。（圖／記者林悅攝）

▲台南市因西半部地區空品不佳，部分縣市的測站濃度已達紅害一級預警濃度，台南市成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市因空品不佳，部分縣市的測站濃度已達紅害一級預警濃度，台南市成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施，卻有員警投訴指空氣品質一級警戒時，員警會被要求在交通壅塞路段進行交通疏導，這有如在大豪雨來時，以水桶接水的觀念，簡直是「莫名其妙」，環保局則回應：「根本沒有執行過！」　

台南市有基層員警向媒體反應，根據台南市空氣品質惡化防制措施計畫，空氣品質一級警戒時，被要求在交通壅塞路段進行交通疏導，這有如在大豪雨來時，以水桶接水的觀念，簡直是「莫名其妙」。

台南市環保局指出，這是在因空污造成停班、停課，為疏導雍塞人車，保障民眾安全，才需要員警協助疏導交通，這就像因颱風等天災造成臨時停班停課一樣，基於保障民眾人車安全，才需要做的事。

像近日因天氣穏定，由於西半部地區風速偏弱及混合層較低，導致水平及垂直擴散條件較差，西半部污染物累積，加上背風渦流影響，污染物逐漸由南往北移動，導致從12月22日上午西半部空氣持續變差，部分縣市的測站濃度已達紅害一級預警濃度，台南市也於22日上午10時30分成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施，環保局依計畫執行相應減少空污措施，但根本沒有請員警上街執行交通疏導。環保局強調，台南市空氣品質惡化防制措施計畫執行至今，從沒有請員警上街疏導交通情事。

▲台南市因西半部地區空品不佳，部分縣市的測站濃度已達紅害一級預警濃度，台南市成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施。（圖／記者林悅攝）

▲因空污嚴重，台南市啟動預警一級應變措施，環保局執行灑水車防揚塵等防制措施，惟並無請員警執行交通疏導。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警察局對此事指出，這是少數人疑慮，其實只要人民有需要，無論是空氣汙染或是颱風、豪雨等天災造成交通壅塞時，警察就會主動去處理。如員警認為執勤時空氣品質差，可自行決定要不要戴口罩自我保護，有必要時警局也會提供員警好的口罩。

據了解，根據台南市空氣品質惡化防制措施計畫，計畫內容規定，空氣品質達一級預警，環保局防制指揮中心執行相關應變任務，請警方配合編派線上警力，在車流量較多重要路口執行交通疏導；遇有交通阻塞時，轉請警察廣播電台宣導用路人改道，並配合環保局執行移動污染源（柴油車及機車）路邊稽查管制。惟事實上台南市22日因空污成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施，並沒有叫員警執行交通疏導，顯然是認知有落差，環保局、警察局有必要再溝通宣導。

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關鍵字：台南市,空品,一級警戒,交通疏導,環保局

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