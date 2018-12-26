元旦假期強化交通疏導　警籲避走壅擠路段

▲2019年元旦連續假期為期4天，市警六分局已妥適規劃連假交通疏導勤務，將提前部屬警力，避免遊客因塞車而壞了出遊好興致。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年元旦連續假期，自2018年12月29日開始，持續至2019年1月1日，為期4天，為因應各地遊客至台南遊玩嘗美食，市警六分局已妥適規劃連假交通疏導勤務，針對轄內藍晒圖文創園區、黃金海岸等觀光景點及易壅擠聯外道路，將提前部屬警力，避免遊客因塞車而壞了出遊好興致。

2019年元旦連續假期相關交通規劃如下：一、為配合2019台南市跨年晚會於歸仁地區台南高鐵站旁廣場舉辦，警六分局於2018年12月31日20時至2019年1月1日4時規劃防制危險駕車勤務，將落實執行當晚勤務，嚴防跨年晚會活動結束後，在轄區發生危險駕車情事，並呼籲民眾「要嗨不要快，安全才是回家唯一的路」。

二、2018年12月28日至2019年1月1日，每日14時至20時，規劃「台86快速道路台南端與濱南路口」、「健康與中華西路口」、「健康與西門路口」、「大同與國民路口」、「中華南與永成路口」、「中華西與中華南路口」、「中華西與新平路口」等7個路口交通崗，引導西門、安平商圈車流往南方向走，由臺86快速道路離開台南市區。

三、市警六分局轄區「藍晒圖文創園區」，緊鄰西門路商圈，預估將湧入大量遊客，六分局已規劃警力協助疏導周邊交通秩序，外縣市遊客如搭乘台鐵，可轉乘1號、2號、5號、18號或興南客運各線公車，在西門郵局站下車，如自行開車前往，可至鄰近大億麗緻酒店、新光三越百貨公司西門店及嘟嘟房付費停車。

四、市警六分局於連續假期期間，如發現有交通壅擠，將主動與警察廣播電臺高雄分臺連線，除播報車流狀況外，並建議用路人改道行駛。

市警六分局長許坤田呼籲民眾出遊前，如能先做好功課，掌握相關交通資訊、檢查車況、妥適規劃行程，並提早出門，就能夠有個順心愉快的假期。