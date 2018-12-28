影／練武奇才出世！8個月大男嬰「爬窗翹家」　驚人臂力笑翻1.6萬人

記者徐溱謐／綜合報導

幾個月大的孩子常常會在家裡到處爬來爬去探索這個世界。一名媽媽在臉書上貼出他兒子的照片，這小孩從8個月大的時候就開始到處爬，甚至會用手勾住窗框，想要往外爬，即使現在已經2歲了，仍然改不掉愛爬高高的習慣，讓她和老公每天都提心吊膽，擔心兒子會不小心跌倒受傷，甚至為了孩子還在家中裝監視器。

這名媽媽在臉書「爆廢公社」貼出兒子的2張照片，其中一張是去年兒子8個月大時拍的，當時小孩身高還不到窗戶的高度，竟然靠著自己的臂力把自己吊掛在窗框上，她看到著一幕傻眼地說，「這孩子， 從8個月開始就想離家出走， 我該怎麼辦呢？」

▲她兒子從8個月大就開始爬窗想翹家。（圖／網友Singer Iraser授權提供）

▲兒子現在已經快2歲了，還是喜歡到處爬高高。（圖／網友Singer Iraser授權提供）

現在兒子已經快2歲大了，她又捕捉到一張兒子爬到家裡大門門把上的照片，讓她不禁擔心哪天兒子會真的就這樣離家出走，開玩笑地跟網友們說，「如果有一天在路上撿到他，請給他一口水喝，好嗎？」

接受《ETtoday新聞雲》採訪時她說，「他去公園爬高高，爸爸舉手都抓不到他，超愛爬高的」，不禁讓她覺得兒子隨時都處在危險之中，「每天都盯著他，為了他，還裝監視器，上個廁所都看著」，雖然有跟兒子說這樣很危險，不可以老是爬高高的，可是沒什麼效，她只能隨時在一旁伺候著。

▲兒子不小心摔下來就會躺在地上不動，但眼睛卻又睜得大大的。（圖／網友Singer Iraser授權提供）

其實兒子每天這樣爬，還是有幾次不小心摔下來，但幸運的是都沒有受傷，只是自己會嚇到，她說兒子嚇到就會躺在地上不動，但眼睛又會睜的大大的告訴她自己沒事，「我覺得我兒子每天都有生命危險，媽媽好累。」

網友們看到她貼出的照片都笑翻了，直呼這小孩真是個人才，「天生的練武奇才」、「讓他訓練體操，是人才」、「有攀岩的潛力」、「真心覺得小孩子都很厲害，每個都跟蜘蛛人一樣」、「臂力很好喔」、「傳說中的蜘蛛人」、「這個前途一片光明啊」、「將來一定是個了不得的人物」。

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