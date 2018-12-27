搭車見男褲管掉出「子孫包」　他尷尬問：該提醒他東西掉了嗎

▲呃...從褲管掉出來的這個是？（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

搭乘大眾運輸工具總能遇到意想不到的人事物。最近就有一名網友在臉書透露，表示自己搭車時看見有一名乘客的「子孫」從褲管掉出來了，詢問大家「該不該提醒他東西掉了？」

原PO在《爆廢公社》發文，「該不該提醒他東西掉了，在線等...」。仔細觀察他放出的兩張照片，第一張只是遠拍，一個透明的長條物稍微從鐵灰色褲管掉出，似乎卡在鞋子和褲管中間，第二張則是這個長條物的特寫，一個像是被「蹂躪」過的保險套。

▲保險套掉出來惹RRR。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完照片全都驚呆了，「小孩都跌出來了！能不提醒嗎」、「當然要，不能讓他子孫流落在外」、「什麼套子，網友都亂講，明明就只是天氣冷，小弟弟加件外套而已」、「 尺寸不合脫落了吧」，不過也有人懷疑事發地點似乎不是台灣，「背景有點像（香港）新巴？」

大眾運輸工具上各種奇怪景象三不五時就會出現，好比有人在捷運上點火烤刀，只為了讓刀「更鋒利」，或是有女乘客在捷運上撐傘，霸占三人位不說，還把整顆頭埋近傘內，勉強露出下半身，畫面讓民眾直呼「太嚇人」、「應該要趕快換車廂，總覺得他會突然做出什麼舉動」。

▲「奇女子」在公車上撐傘引人注目。（圖／翻攝自爆料公社、爆廢公社）