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阿公穿太少！她甜笑遞暖暖包…5min後急返　買成「小惡魔の心機配方」糗翻

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO想買暖暖包給阿公取暖，意外買成…（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名善良的女網友日前到超商買東西，看到外面有一位阿公很冷，她便去買了一個寫有燃燒字樣的「暖暖包」，給了對方後便微笑離開。「離開後大概五分鐘，我越想越不對，那包裝真的怪怪的」，於是原PO趕緊回去重買一個暖暖包，和阿公換後才發現自己拿的竟然是「燃燒機」，讓她瞬間「臉也跟著燃燒了」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，她去超商買東西，結帳完急著要離開，但突然看到外面有一個老阿公穿得很少、冷得坐在椅子上一直伸展身體取暖，便跑回便利商店隨便拿了一個暖暖包，「感覺好像有點小，因為趕時間沒仔細看，看到燃燒就拿去結帳」。

結完帳後，她就跑出去把「暖暖包」塞給阿公，對方當下反應很訝異地看著暖暖包，原PO就微微笑然後離開。「騎車離開後大概五分鐘，我越想越不對，那包裝真的怪怪的」，她趕緊回超商買一個真正的暖暖包，馬上手刀衝去找老人家換，阿公則是笑笑的說沒關係，還祝她聖誕節快樂。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這…原PO你拿的是燃脂減肥藥啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

但到底原PO本來買到什麼呢？看看照片，她竟然是買到一款某牌熱銷的「燃燒機　小惡魔の心機配方」，該產品主打含有綠咖啡豆萃取、可可亞種子萃取、辣椒萃取物、苦瓜萃取物、覆盆莓萃取物，能幫助燃脂。女網友忍不住在文中標註各種心中的OS，「#要給老阿公吃身體健康膩？」「#老阿北讓我瀟灑離開吧我覺得豪羞恥rr」「#不要看到燃燒就是暖暖包啊QQ」「#燃燒快樂」「#我的臉也跟著燃燒了」「#阿公不能吃這個呀會越來越瘦的」。

看到照片後，其他網友都笑翻，但也紛紛留言誇讚她很體貼「謝謝妳的愛心」、「有這個小舉動，都溫暖起來了」、「暖呼呼的呢～（雀躍）」、「好人有好報」、「我怎麼覺得妳臉紅紅」、「雖然很烏龍很可愛，但是謝謝妳的愛心，祝福妳平安喜樂」、「妳好可愛，又有愛」、「人美心美真好」。

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關鍵字：暖暖包,超商,阿公,燃燒機,爆廢公社

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