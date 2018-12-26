聖誕節收大驚喜！幼稚園學費「4字頭5位數」　網嚇噴：跟讀大學一樣…

▲原PO小孩的學費單，價格嚇傻網友。（圖／pixabay、翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友開始上學後，家長就從付奶粉尿布錢變成每個學期的學費。一位媽媽在聖誕節收到「大禮」，就是小孩2019年的幼稚園學費繳費單，「小孩學費真是一個大驚喜」。看到學費的價格後，許多網友紛紛驚呼「比我念研究所還要貴」、「難怪大家都不想生孩子…一個月薪水都沒了」、「邀受哦那架貴」。

這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼文，文中直呼「我的聖誕節禮物，小孩學費真是一個大驚喜，有人今天也收到大禮了嗎…」最後還標註是幼稚園學費，並貼出繳費單照片要「取暖一下」。仔細看看照片，繳費單上寫著2019年01月，分別要收「註冊費26000元」、「保險費175元」、「月費11900元」、「課內才藝教材費2000元」、「尿液檢查費100元」、「交通費1900元」。

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▲原PO小孩的學費要42075元。（圖／翻攝自爆廢公社）

零零總總加起來，學費竟然一共要42075元，連原PO都在留言處說「之前3萬多，這學期不知為何漲到4萬，打開驚嚇到了」。價錢讓其他人嚇噴，「這筆錢再多幾千我就能繳我的大學學費了」、「這應該是八語幼稚園了」、「天啊！是我兒子的兩倍」、「我要來去賣腎了，幼稚園要這麼多錢」、「還好我單身」、「這筆抵我家大寶兩個半學期的學費啊」、「看完真的不敢生孩子了」。

有網友則留言解釋價格，「差不多一年20萬喔！樓主這是一學期註冊加當月月費1.1萬，之後每個月還要再繳1.1萬月費（課後才藝另外算）所以半年約9萬，半年後再繳一次註冊費⋯所以一年約20萬部」。也有人說，幼稚園這價格差不多，「雙語幼稚園就這個價，很正常啦

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