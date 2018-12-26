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套裝26號才晾乾！聖誕老人遲到被罰站　「禮物袋丟腳邊」目光神哀怨

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▲▼ 。（圖／徐先生授權使用）

▲咦…怎麼有聖誕老人在罰站？（圖／徐先生授權使用）

網搜小組鄺郁庭／採訪報導

昨（25）日是聖誕節，很多人會送禮物、發糖果。一位爸爸今日貼出兒子扮成聖誕老人的照片，文中笑說「今天都幾號了，你現在才來發禮物」；只見兒子身穿一整套紅通通的耶誕裝，還戴著假鬍子站在教室門口。其他人忍不住笑了，「從芬蘭過來有時差、時間算錯而已」、「聖誕節過了，穿錯制服才會罰站」。

徐爸爸在臉書《爆廢公社》貼出兒子的照片，文中笑說「今天都幾號了，你現在才來發禮物，結果被老師罰站」。仔細看看照片，原PO就讀小一的兒子站在教室門口，身穿整套紅色聖誕裝，包括上衣、長褲以及聖誕帽，臉上還掛著白色的毛絨絨長鬍子，腳邊則放聖誕老人的禮物袋。

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▲▼ 。（圖／徐先生授權使用）

▲這…今天是26號，聖誕老人你遲到啦 XD（圖／徐先生授權使用）

徐爸爸告訴《ETtoday新聞雲》，兒子從幼稚園開始，就會扮聖誕老公公去上學，今年「遲到一天」，是因為媽媽買聖誕裝回來洗，沒想到節日當天還沒乾，只好延後一日了。徐爸爸說，兒子穿成這樣，學校老師都有來跟他合照，同學也很開心；他也透露，其實小朋友沒有真的被罰站，只是個意境照，「我故意叫他站在那邊等同學來的啦！哈哈哈！」

▲▼ 。（圖／徐先生授權使用）

▲原PO小兒子、大兒子及老婆（由左至右）。（圖／徐先生授權使用）

看到照片後，其他網友忍不住會心一笑，「應該是等麋鹿專車接送啦」、「聖誕節過了，穿錯制服才會罰站」、「太多聖誕老人了，路上塞車」、「從芬蘭過來有時差、時間算錯而已」、「老人家的眼神中充滿著無奈」、「阿就雪橇壞掉了啊~所以誤點了」、「人家在地時間今天12/25」、「人家跑了那麽多地方，通融一下啦～不小心遲到了」。

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關鍵字：聖誕節,聖誕老人,爆廢公社

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