藍委查促轉會查假的？　黃國昌爆：2個月內連資料都沒看

▲立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

在促轉會「張天欽案」被質疑是東廠再現後，在國民黨團的要求下，於10月8日在司法及法制委員會成立調閱小組調查，不過，時代力量立委黃國昌26日在司委會發難，痛批調閱小組成立委「連一次會都沒開過」，但調閱小組召集人林為洲澄清，沒開是因所要的資料促轉會都無法提供。黃國昌會後則在臉書爆料，調閱小組成立後，促轉會早將資料送來立法院501室，「到今天上午為止，整整兩個月，沒有任何國民黨立委去看過調閱資料！」

司法及法制委員會10月25日通過「促轉會張天欽事件調閱小組運作要點」，由國民黨立委林為洲擔任召集人，調閱期間即日起到明年底，原本預計月底召開首次會議，但最後似乎連一次也沒開。而今天排審促轉會預算，也在藍綠喬好下，將預算直接送至院會處理。

會後，黃國昌則在臉書批評，上午司法法制委員會，本要進行促轉會的質詢並審查預算，「結果，國、民兩大黨事先喬好了，各取所需，其樂融融。兩黨提案都共同通過，沒有詢答、也沒有審查，會議草草快速結束。」

他指出，可笑的是，國民黨團在10月提案成立調閱小組，想要調查所謂的「東廠事件」。結果，迄今為止，會期即將結束，負責召集的國民黨召委，「從未排案開會討論」。國民黨又要成立、又不排案開會，到底在玩哪招？「很簡單：他們只想政治操作、對真相毫無興趣。」

黃國昌說，國民黨心裡很清楚，一旦排案，除了張天欽的離譜言行外，聲稱的「東廠說」，根本無法成立，今天他當場提出質疑，林為洲提出的回應是「調不到資料」，「真是要非常無恥才說得出這種話！」



他透露，因為在調閱小組成立後，促轉會早將資料送來立法院501室。但到今天上午為止，整整兩個月，沒有任何國民黨立委去看過調閱資料，「充份印證KMT不僅打假球、也非常懶惰！」黃國昌說，看了這些資料，可以印證很多事，其中一個是：「黃煌雄說他8月前，都看不到公文」，根本就是胡說八道！「KMT應該不希望，配合KMT操作的黃煌雄，謊言被戳破吧！否則幫黃煌雄大聲叫屈的吳敦義，豈不被賞一個大耳光！」

▼黃國昌單挑柯建銘、林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）