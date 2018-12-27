總統禮讓柯文哲？民進黨只提副總統？　游盈隆：可能性0

▲民進黨主席參選人、台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

面對2020總統選舉，民進黨內開始有重啟「綠白合作」的聲音，針對有無可能在總統選舉禮讓台北市長柯文哲，自己只提名副總統？民進黨主席參選人、台灣民意基金會董事長游盈隆27日表示，民進黨身為台灣主要政黨，不可能放棄總統提名，自甘為配角，「這一點我相信可能性是零」。

游盈隆表示，過去傳聞前總統陳水扁曾考慮找前中研院長李遠哲擔任總統，自己來擔任副總統，就他的了解，這只是一個禮貌性的說法，並不是事實，總統候選人不是聲望高的諾貝爾奬得主就可以當的。

游盈隆表示，地方選舉結束，民進黨對於柯文哲還是有很多質疑，綠白合作的議題像是「潑油漆」，這對於民進黨來說是不能夠接受的，但或許在某個極端的情況之下，這個狀況綠白合作他也不知道。

游盈隆認為，綠白合作其實就是政黨合作，而合作上不限於綠白，政黨關係是既競爭又合作的，重點在於追求什麼樣的目標，這在民主政治中，政黨必須是有意義的競爭。

游盈隆指出，民進黨如果要推動修憲，沒有國民黨的合作，絕對不可能，在國會選舉制度改變、國會席次增加等議題，都需要主要政黨的合作，並不排斥政黨合作，但合作的目標是否符合大眾、台灣的利益，才是真正重要的。