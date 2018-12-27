蔡英文不知「放管」？　范世平解析2關鍵大酸：「最愚蠢聲明」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

前教育部長葉俊榮宣布同意管中閔接任台大校長，隨後請辭獲准，讓台大校長遴選案暫時落幕。蔡英文昨晚發臉書稱葉俊榮僅在記者會前一小時透過簡訊告知，也未遵照行政院長賴清德指示向總統報告，就逕自宣布決策，她跟賴清德都相當錯愕。對此，師大政研所教授范世平直言，「這是一個我見過最愚蠢的聲明」。

范世平27日在臉書解釋，如果蔡英文真的被葉俊榮矇在鼓裏，一個總統連一位部長都掌握不了，被一位部長玩弄於股掌之間，「這是執政危機」；如果蔡英文明明事前知情卻現在裝無辜、裝錯愕，「這是信譽危機。」

范世平說，如果蔡英文被葉俊榮騙了，那就命令教育部次長趕快卡住「放管」的公文，如果公文已經出門，就再發一個「放管」公文已經作廢的公文。

▲管中閔。（資料照／記者謝盛帆攝）

范世平表示，他真的很好奇為何23日葉俊榮要發訊息給國民黨立委柯志恩稱「自己做了勇敢的決定」，暗示要「放管」，「難道這是傅作義的翻版？是在邀功嗎？民進黨難道被滲透成這樣？」

范世平分析，蔡英文想收拾柯文哲這個戰場，卻是鎩羽而歸；現在還想收拾「拔管案」的戰場，似乎是重蹈覆轍，更加治絲益棼，甚至引爆支持者的全面憤怒，「一再誤判，恐怕已經出現決策危機與領導危機了。」

▼范世平發文分析台大校長遴選案。（圖／翻攝范世平臉書）