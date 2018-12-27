傳蘇貞昌回鍋閣揆　蘇巧慧：賴清德是唯一最好的人選

▲立委蘇巧慧。（資料照／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

行政院長賴清德之前已預告「時機到了」就離開，傳出前院長蘇貞昌可能回鍋。對此，綠委蘇巧慧27日受訪表示，她和父親自始自終都是認為賴院長是最好而且唯一的人選，所以關於這些徵詢，或者是邀約等等的，「其實我都不曉得這些消息是大家怎麼寫出來的」。

蘇巧慧指出，她從來沒有聽說什麼賴清德確定要走這樣的消息，所以也不知道各家媒體是怎麼寫出來的，她身為立法委員，認知是賴院長這段時間真的很認真，而且解決了台灣相當多產業的問題，「所以我真的認為賴院長現在最好，而且唯一的人選，我很期待能夠在下個會期，繼續和賴院長為台灣努力。」

至於蘇貞昌有無接到任何的徵詢？蘇巧慧表示，他們自始自終都是認為賴清德是最好而且唯一的人選，所以關於這些徵詢，或者是邀約等等的，「其實我都不曉得這些消息是大家怎麼寫出來的，還可以寫成獨家，這些各式各樣的故事，甚至連閣員都可以這個那個寫這麼多，我覺得也是蠻厲害的。」

不過，媒體詢問蘇貞昌究竟有無意願，蘇巧慧則重申，她想父親從年輕的時候，三十幾歲出來，就是一路為大局這樣在著想，希望是台灣更好，所以在這樣的心情下，「我們都一致認為賴院長是唯一而且最好的人選，很期待賴院長可以繼續和蔡英文總統配合，帶領台灣。」