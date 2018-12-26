為促轉會柯建銘嗆「講話小心點」　黃國昌爆怒回罵「新竹流氓」

記者翁嫆琄／台北報導

在促轉會「張天欽案」被質疑是東廠再現後，在國民黨團的要求下，於10月8日在司法及法制委員會成立調閱小組調查，不過，時代力量立委黃國昌26日在司委會發難，痛批調閱小組成立委「連一次會都沒開過」，他也大嗆，藍綠喬好將促轉會預算送至院會協商，不讓他在委員會質詢，「是搓好了嗎，根本在打假球！」民進黨團總召柯建銘則爆怒回應，「你講話小心一點！」讓黃國昌氣到痛罵「你流氓啊！」

司法及法制委員會10月25日通過「促轉會張天欽事件調閱小組運作要點」，由國民黨立委林為洲擔任召集人，調閱期間即日起到明年底，原本預計月底召開首次會議，但最後似乎連一次也沒開。

司委會上午再度排審促轉會預算，為防藍委再杯葛，代理主席楊翠直接以「身體不適」為由請假，柯建銘則在現場與藍委林為洲、曾銘宗等人討論，並決定將促轉會預算直接送到院會協商，但在場的黃國昌則直言「我不同意」，更直接大嗆現場藍綠委。

黃國昌說，這會期是倒數第2天委員會，有件事他無法理解，國民黨團說要成立調閱小組，但從10月成立到現在，沒開過任何一次會，「這是在做什麼，在打假球嗎？還是主張促轉會是東廠，在調閱資料後發現無法成立，才不開會？」

對此，林為洲回應，他是召集人，「你要質詢我，我在記者會回答你」；但黃國昌立即表示，「你有勇氣就在這裡回答，12/31就要終結了耶，你不是在打假球是在幹嘛！」林為洲則不滿地說，調閱小組所要的資料促轉會都無法提供。

在黃國昌與林為洲爭執下，柯建銘在一旁喊話，「趕快處理預算程序啦」，黃國昌則繼續批評，「你當召集人不敢開會，從頭到尾都在打假球！」召委周春米只好趕緊宣布處理臨時提案。

由於藍綠有共識將促轉會預算送至院會協商，黃國昌痛罵，「現在是怎樣，搓好了是不是 ，藍綠喬好了是不是！」綠委李俊俋在一旁批黃「不要作秀！」柯建銘則臉色一沈，怒斥黃國昌「講話小心一點！」讓黃國昌直批，「你是流氓哦，什麼小心一點，你新竹選出來的流氓哦！」綠委許智傑則緩頰表示，「他是說小聲一點啦！」

不過，黃國昌的怒火仍未平息，他再將砲火丟至藍綠委身上，直言「你們現在喬好了哦，不用質詢哦！」林為洲也忍不住回罵，「沒有主委怎麼審啦！質詢空氣哦？」黃國昌此時則氣到臉紅脖子粗，站起來與林為洲互指著對方鼻子痛罵，「你成立假的哦！我坐在這陪你開會！」

在爭議持續下，周春米宣布休息5分鐘，黃國昌則直接離開現場，藍綠提案則以人數優勢下通過，將促轉會預算直接送出委員會，會議只開10多分鐘即散會。

▲黃國昌不滿藍綠喬事，怒與柯建銘、林為洲對嗆。（圖／記者屠惠剛攝，下同）