展現新南向情誼　外交部捐50萬美元助印尼海嘯賑災

▲印尼因火山爆發引發海嘯，多人死傷。（圖／路透社）

記者翁嫆琄／台北報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）於22日晚間9時許因火山爆發引發海嘯，造成鄰近濱海地區慘重傷亡，並有數名國人受困。外交部25日表示，經我駐印尼代表處啟動「急難救助系統」，結合印尼各救災部門及台商資源，全力協調救災事宜並即派員赴災區營救，促使受困國人於當日安然脫險。

依據印尼國家災害應變總署（BNPB）截自24日晚間公布資訊，本次海嘯罹難人數已達373人、1459人受傷、128失蹤、5665人撤離安置。

外交部表示，印尼是我政府推動「新南向政策」的重要夥伴國，目前計有26萬名印尼勞工在台工作，且有5000名印尼籍學生在台留學，雙邊交流頻繁，互動緊密友好。基於人道關懷，並彰顯我「新南向」夥伴情誼，協助印尼政府進行後續復原作業，我政府決定捐贈50萬美元作為賑災之用。

外交部指出，我駐印尼代表處將續與印尼相關機關保持密切聯繫，關注救災情形；我方已備便4架C-130運輸機，一旦印尼政府提出具體需求，外交部將會同國防部立即投入救災任務。

外交部提醒國人赴印尼商旅應提高警覺，避免前往災區，並隨時注意自身安全，倘國人在印尼境內遭遇急難需要協助，可請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095；駐印尼代表處緊急聯絡電話（+62-811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話（+62-822-5766-9680）。