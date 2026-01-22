　
社會 社會焦點 保障人權

軍警防彈背心採購遭集團化綁標　最高檢曝：高度系統性犯罪趨勢

▲防彈背心。（圖／最高檢察署提供）

▲防彈背心。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

國內軍警用防彈背心政府採購案，近年屢傳不肖業者涉入，以計畫性、集團化、組織化及綁標等犯罪手法，交付不符規格或安全標準之防彈背心及相關配件，嚴重危及第一線軍警、矯正人員執勤安全，更對國家安全造成重大衝擊。最高檢察署彙整相關案件後指出，弊案範圍遍及多個中央機關，手法雷同，已呈現高度系統性犯罪趨勢。

最高檢察署分析發現，不肖業者長期介入國防部、法務部調查局、矯正署及警政署等機關之防彈背心採購案，利用採購及偵審程序間的時間落差，投機違法，甚至相互合作圍標、分潤不法利益，藉此牟取暴利。此類行為不僅侵害政府採購秩序，更直接威脅執勤人員生命安全。

▲防彈背心。（圖／最高檢察署提供）

為防止犯罪集團鑽制度漏洞，最高檢察署日前邀集高雄高分檢、臺北地檢署、桃園地檢署及橋頭地檢署，召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，就被告犯案模式、答辯策略及法院量刑妥適性進行深入交流，並決議強化跨署整合、系統性偵辦，避免各自為政導致偵查斷點。

會議決議指出，偵查中重大案件應從速從嚴辦理，並查扣不法所得，必要時對被告實施科技設備監控；審理中重大案件，檢方應具體從重量刑；判決確定案件則須儘速執行，同時全面檢視是否適用國家安全法第11、12條有關違法履約交付或提供陸製軍品之規定。針對多次涉案者，亦將由地檢署統一監控，防止逃匿影響後續程序。

各檢察機關依前述決議，已分別做出具體處置，有效防止不肖之徒利用程序間漏洞，趁機犯罪牟取暴利
(一) 高雄高分檢
被告楊Ｏ勛、李Ｏ勳2人共犯案件，未扣案之不法所得高達新臺幣1億3千餘萬元，一審對被告2人分別判決5年6月、2年且未宣告併科罰金，量刑過輕，該案現於高雄高分院審理中，請高雄高分檢向法院具體從重求刑。

（二）台北地檢署
1. 被告林Ｏ哲偵查中案件，請承辦檢察官從速從嚴偵辦，並查扣不法所得；林Ｏ哲因同類案件，前經法院判決有罪確定並宣告緩刑，如後案再經判決有罪確定，請執行科檢察官對前案聲請撤銷緩刑。
2. 被告李Ｏ勳因同類案件，前經法院判決有罪確定並宣告緩刑，如後案再經判決有罪確定，請執行科檢察官對前案聲請撤銷緩刑。

（三）桃園地檢署
被告楊Ｏ勛、李Ｏ勳2人偵查中案件，請承辦檢察官從速從嚴偵辦，並查扣不法所得；鑒於被告楊Ｏ勛逃匿目前遭通緝，已於會議中請高雄高分檢提供相關資料，由桃園地檢對李Ｏ勳完成適當之科技設備監控。

（四）橋頭地檢署
1. 被告李Ｏ勳將「未得標之戰鬥背心內蕊」轉賣得利案件，一審判決有期徒刑6月量刑過輕，橋頭地檢已依會議決議，提起上訴，請法院從重量刑。
2. 被告楊Ｏ勛前已判決確定應執行5年6月之案件，因被告逃匿目前遭通緝，已請橋頭地檢儘速督導所屬將被告緝捕歸案執行。

此外，最高檢察署已函請國防相關機關加強系統性風險管理，要求涉及國家安全法第11條之採購案，於招標文件明載依法受國安法管制，違者最重可處10年有期徒刑及高額罰金。最高檢並呼籲，除國防單位外，調查局、海巡署、警政署及矯正署等機關，亦應嚴防業者以違反採購法或偽造文書方式，引進陸製或來自境外敵對勢力之產品，共同守護執勤人員安全與國家安全。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
快訊／飆股摔落跌停價！　1小時爆逾4萬張大量
史上罕見！9萬坪地倒廢棄物　102人、27家公司遭起訴
快訊／國防密件「消失42秒」　綠營再告黃國昌1罪
363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7
勇消詹能傑救人殉職　曾因穿制服買便當被公審
快訊／破紀錄！　股王再飆天價
快訊／邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　竟刮出首張1200萬大吉利

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

國民黨與民眾黨今（20）日再度挾人數優勢，在立法院程序委員會封殺今年度中央政府總預算，同時阻擋八年期、總額達1.25兆元的國防特別預算條例草案。民進黨發言人韓瑩痛批，在野黨不顧國際情勢與國家防衛的需求，持續癱瘓預算審查，是否在「等中國同意」？

陸配拍片稱「遲早紅旗插滿台灣」　移民署廢止居留許可

陸配拍片稱「遲早紅旗插滿台灣」　移民署廢止居留許可

林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是迫害

林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是迫害

勉勵新科調查官　賴清德提3使命4期許

勉勵新科調查官　賴清德提3使命4期許

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

防彈背心軍警安全採購弊案最高檢國家安全

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

