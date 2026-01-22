軍警防彈背心採購遭集團化綁標　最高檢曝：高度系統性犯罪趨勢

▲防彈背心。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

國內軍警用防彈背心政府採購案，近年屢傳不肖業者涉入，以計畫性、集團化、組織化及綁標等犯罪手法，交付不符規格或安全標準之防彈背心及相關配件，嚴重危及第一線軍警、矯正人員執勤安全，更對國家安全造成重大衝擊。最高檢察署彙整相關案件後指出，弊案範圍遍及多個中央機關，手法雷同，已呈現高度系統性犯罪趨勢。

最高檢察署分析發現，不肖業者長期介入國防部、法務部調查局、矯正署及警政署等機關之防彈背心採購案，利用採購及偵審程序間的時間落差，投機違法，甚至相互合作圍標、分潤不法利益，藉此牟取暴利。此類行為不僅侵害政府採購秩序，更直接威脅執勤人員生命安全。

為防止犯罪集團鑽制度漏洞，最高檢察署日前邀集高雄高分檢、臺北地檢署、桃園地檢署及橋頭地檢署，召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，就被告犯案模式、答辯策略及法院量刑妥適性進行深入交流，並決議強化跨署整合、系統性偵辦，避免各自為政導致偵查斷點。

會議決議指出，偵查中重大案件應從速從嚴辦理，並查扣不法所得，必要時對被告實施科技設備監控；審理中重大案件，檢方應具體從重量刑；判決確定案件則須儘速執行，同時全面檢視是否適用國家安全法第11、12條有關違法履約交付或提供陸製軍品之規定。針對多次涉案者，亦將由地檢署統一監控，防止逃匿影響後續程序。

各檢察機關依前述決議，已分別做出具體處置，有效防止不肖之徒利用程序間漏洞，趁機犯罪牟取暴利

(一) 高雄高分檢

被告楊Ｏ勛、李Ｏ勳2人共犯案件，未扣案之不法所得高達新臺幣1億3千餘萬元，一審對被告2人分別判決5年6月、2年且未宣告併科罰金，量刑過輕，該案現於高雄高分院審理中，請高雄高分檢向法院具體從重求刑。

（二）台北地檢署

1. 被告林Ｏ哲偵查中案件，請承辦檢察官從速從嚴偵辦，並查扣不法所得；林Ｏ哲因同類案件，前經法院判決有罪確定並宣告緩刑，如後案再經判決有罪確定，請執行科檢察官對前案聲請撤銷緩刑。

2. 被告李Ｏ勳因同類案件，前經法院判決有罪確定並宣告緩刑，如後案再經判決有罪確定，請執行科檢察官對前案聲請撤銷緩刑。

（三）桃園地檢署

被告楊Ｏ勛、李Ｏ勳2人偵查中案件，請承辦檢察官從速從嚴偵辦，並查扣不法所得；鑒於被告楊Ｏ勛逃匿目前遭通緝，已於會議中請高雄高分檢提供相關資料，由桃園地檢對李Ｏ勳完成適當之科技設備監控。

（四）橋頭地檢署

1. 被告李Ｏ勳將「未得標之戰鬥背心內蕊」轉賣得利案件，一審判決有期徒刑6月量刑過輕，橋頭地檢已依會議決議，提起上訴，請法院從重量刑。

2. 被告楊Ｏ勛前已判決確定應執行5年6月之案件，因被告逃匿目前遭通緝，已請橋頭地檢儘速督導所屬將被告緝捕歸案執行。

此外，最高檢察署已函請國防相關機關加強系統性風險管理，要求涉及國家安全法第11條之採購案，於招標文件明載依法受國安法管制，違者最重可處10年有期徒刑及高額罰金。最高檢並呼籲，除國防單位外，調查局、海巡署、警政署及矯正署等機關，亦應嚴防業者以違反採購法或偽造文書方式，引進陸製或來自境外敵對勢力之產品，共同守護執勤人員安全與國家安全。