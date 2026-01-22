金門男開車自撞邊坡！4輪朝天躺路中　疑疲勞駕駛釀意外

記者鄭逢時／金門報導

金門金湖鎮黃海路昨（21日）下午發生自撞事故，67歲徐姓男子疑因精神不濟駕車偏離車道，車輛衝出路面撞上邊坡，駕駛手腳輕微擦挫傷，警方酒測後排除酒駕，肇責有待進一步調查釐清。

▲金門黃海路發生一起疑疲勞駕駛造成自小客車自撞邊坡車禍事故。（圖／金門縣警察局金湖分局提供，下同)

金門縣金湖鎮黃海路21日下午2時58分左右發生一起自撞交通事故。警方指出，徐姓男子（67歲）駕駛白色自用小客車，沿黃海路由南雄往下莊方向行駛，行經南雄圓環附近時，車輛疑似因駕駛精神不濟而向右偏移，隨即衝出路面，自撞路旁邊坡。

事故發生後，119救護人員獲報迅速到場，發現駕駛手腳有輕微擦挫傷，經現場簡易包紮處理後，傷勢無礙，未送醫治療。警方獲報趕抵後，立即處理事故現場並進行交通疏導，避免影響往來車流。

警方也對徐姓駕駛實施酒精濃度測試，結果顯示並無酒後駕車情形，初步排除酒駕因素，實際肇事原因與責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

金湖分局提醒，駕駛人上路應隨時注意路況並保持專注，疲勞或精神不濟容易降低反應能力與判斷力，是引發交通事故的常見原因。警方呼籲，若感到疲倦應立即停車休息，待精神恢復後再行駛，切勿勉強上路，以確保自身與其他用路人的行車安全。

