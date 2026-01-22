中正大學民調：治安滿意度維持高檔　逾8成民眾肯定警察表現

▲國立中正大學犯罪研究中心公布2025年民眾對警察施政滿意度調查 。（AI協作／記者張君豪製作，經編輯審核）

記者張君豪／台北報導



國立中正大學犯罪研究中心今天公布「2025年民眾對警察重點施政作為滿意度」調查結果顯示，民眾對整體治安與警察執法表現持續給予高度肯定。其中86.35%民眾認為住家與社區治安安全，78.72%滿意警察維護治安工作，82.28%肯定警察處理案件與受理報案態度，顯示國人對警察專業與努力具有高度信任。



便民服務滿意度居首 交通維安與快打部隊表現受肯定

在各項警政施政滿意度方面，調查顯示，提供便民服務滿意度高達90.78%居冠，其次為維護交通與大眾運輸安全勤務89.63%、出動快打部隊遏止聚眾鬥毆83.58%；另在治安重點工作上，加強取締酒駕71.3%、查緝毒品67.13%、處理群眾抗議作為67.41%、打詐成效64.99%，以及暑期保護青少年青春專案74.15%，皆獲過半以上民眾正面肯定。



本次調查由中正大學犯罪研究中心辦理，於2025年12月11日至17日進行手機調查，訪問全台及離島地區18歲以上民眾，共完成有效樣本3千份，在95%信心水準下抽樣誤差為±1.79%，並以多重反覆加權方式校正樣本結構，確保結果具代表性。調查結果在今天1月21日正式對外發表。



社區治安安全感長期穩定 整體治安觀感相對保守

調查顯示，民眾對住家與社區治安的安全感長期維持高檔，近三年整體趨勢穩定正向，反映警政機關在基層巡守與社區治安維護上持續發揮成效。雖然僅約48.56%民眾認為「整體當前治安狀況良好」，但對自身生活圈的安全感評價明顯較高。

第一線執法態度獲肯定 案件處理滿意度明顯提升

在警察執法與服務表現上，民眾對第一線警察的專業態度給予高度肯定，處理案件滿意度較去年大幅提升8.1個百分點。研究指出，這顯示警察在應對民眾報案、協助求助與現場處置能力上，逐步獲得社會認同。



針對各項施政作為，調查顯示民眾對警察提供舉家外出住居安全維護、護送鉅額存領款等便民服務，以及重要節日交通疏導與維護大眾運輸安全勤務，均給予近九成肯定；而在打詐、反毒、酒駕取締及群眾抗議處理等高度關注議題上，滿意度亦維持六成至七成以上水準。



治安信任度穩定 建議持續強化科技與溝通

犯罪研究中心指出，整體結果顯示民眾對警察機關維護治安與公共安全的信任度穩定，未來警政工作可持續強化科技應用、精進溝通與宣導策略，以回應民眾期待並深化警民互信。

