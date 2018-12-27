吳敦義改組國民黨布局2020　鎖定蔣萬安、許淑華掌文傳會



▲蔣萬安、許淑華。（合成圖／記者徐政璿、林敬旻攝）



政治中心／綜合報導



前新北市長朱立倫卸任後立即宣布成立工作室備戰2020總統大選，知情人士透露，國民黨主席吳敦義在高雄市長選舉「韓流」得到體悟，將改組國民黨務主管，由中生代民代接班，鎖定黨籍立委蔣萬安接掌文傳會主委，「神力女超人」立委許淑華也是主委考量人選之一，前台北市議員歐陽龍將擔任文傳會副主委兼發言人。

國民黨文傳會主委一職，在前主委李明賢6月底請辭投入港湖區台北市議員選舉後，由文傳會副主委唐德明暫代，吳一直屬意媒體人繼任。今年8月，吳一度向麗寶集團董事長吳寶田借將，邀「最帥男主播」之稱的麗寶國際賽車場總經理朱康震掌國民黨文傳會，但因朱婉拒，未能成局。

國民黨文傳會布局能否為帶來新形象，對吳敦義的黨務革新深具指標意義，也被視為吳敦義吹響角逐2020大選、爭取民意與形象牌的號角。不過，許淑華、歐陽龍等均表示，暫未接到吳敦義和黨中央正式徵詢。



九合一選後，國民黨秘書長曾永權傳出口頭請辭，甚至有人點名立委江啟臣、蔣萬安接任黨秘書長，吳敦義當時受訪回應，「空穴來風」，但吳也說，「我通通沒意見，沒有任何評論」。

文傳會被國民黨視為扮演第一線文宣、議題重炮手任務，今年中前主委李明賢、前副主委鍾沛君、發言人黃健豪紛紛求去，李、鍾成功當選台北市議員，黃也選上台中市議員。原本有5位黨發言人，僅只剩下義務職的發言人洪孟楷與台北市議員王鴻薇。洪孟楷也將投入2020立委選舉。



▼連任北市議員失利的歐陽龍可能出任國民黨發言人。（圖／記者李毓康攝）





