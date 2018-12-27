4大女獅齊心揪愛　為孤老求過年溫飽

▲▼華山基金會偕同中山、木蘭、琦華及慈暉4大女獅，於27日舉辦「包金元寶，關懷宜蘭區弱勢長者」活動，場面溫馨。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

歲末年終、年節將至，華山基金會義工們趕在農曆年前，忙著張羅禦寒衣物、居家大掃除、並緊鑼密鼓地籌募愛心年菜，讓弱勢長輩們都能平安過好年。國際獅子會300F區長期認同華山在地服務理念，由總監陳燕招邀集該區的4個女獅會的獅姐們，率先捐助11多萬元認助年菜經費，期望讓孤老過個好年。

華山基金會27日偕同中山、木蘭、琦華及慈暉4大女獅，於27日舉辦「包金元寶，關懷宜蘭區弱勢長者」活動，率領50多位獅姐與古亭社區30位媽媽們，在壯圍鄉古亭社區活動中心親手包製2千顆水餃轉贈給宜蘭區孤老。陳燕招總監表示：「一個人力量有限，但集合大家的力量，就有一股強大的能量，拋磚引玉，盼大眾一同認助每份600元的愛心年菜」。華山基金會宜蘭縣站長林思妤表示：「舉辦這場包金元寶送暖活動，讓孤老也能感受寒冬的溫暖，除募集年菜外更需平日常年服務經費，目前募集狀況尚不足七成，亟需社會大眾伸出援手。」

華山基金會目前全台成立383個愛心天使站，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失(失依、失能、失智)老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。在2018年末發起「愛老人 愛團圓」公益行動，希望用愛串聯各方力量，誠摯邀請民眾共襄盛舉，讓全台弱勢老人在農曆新年前夕，感受愛與關懷，佳節不孤單。認助年菜600元／份、常年服務經費因為有您1千250元／月，守護一位長輩，用愛點亮長輩心中的蠟燭，讓孤寂的生命有了亮點。愛心專線：（03）938─4471林小姐，劃撥帳號：50038872、戶名：華山基金會。