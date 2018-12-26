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2019最嗨跨年趴　在羅東中山公園熱情引爆

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▲羅東鎮長吳秋齡（左4），邀請全國民眾來羅東歡度倒數跨年夜。（圖／記者游芳男攝）

▲羅東鎮長吳秋齡（左4），邀請全國民眾來羅東歡度倒數跨年夜。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

最酷最熱血跨年晚會來囉！「2019羅東跨年晚會」將於31日晚上7時至凌晨零時30分，在羅東中山公園熱情引爆。晚會主持由資深電台DJ阿國與性感模特穎兒搭檔擔綱，倒數演出將由亞洲搖滾創作狂人「謝和弦」嗨翻羅東，一起陪鎮民狂歡撼動倒數，壓軸時段則祭出時下火紅「延禧攻略」片尾曲女主唱王笠人，陪伴大家迎接嶄新的2019。

羅東鎮公所表示，「2019羅東跨年晚會」將於晚上7時熱情引爆，晚會邀請9組藝人、團體輪番上陣，演出陣容可說是眾星雲集、超強藝人、團體卡司全力釋出，晚會卡司囊括：晚上7時率先演出是由丘與樂樂團熱鬧開場演出，8時起由最具代表創作大賞「爽樂團」揭開序幕；曼谷華裔男模「Howard Wang」動感唱跳、重磅來襲！來自台灣原始部落的新女聲「林娜」；新世代唱作最佳組合「犀牛甜心」；實力創作才子「黃少谷」；全能嗆辣女聲「米亞若」等知名藝人，連續近6小時的熱血沸騰演唱，絕對讓參與的民眾驚喜不斷，唱不停、跳不停，熱血沸騰，HIGH翻羅東城，歡迎民眾相揪狂歡到羅東鎮中山公園，參加這場難得最炫、最酷的跨年搖滾趴。

羅東鎮長吳秋齡表示，除誠摯邀請全國民眾來羅東歡度倒數跨年夜外，並希望藉由活動的辦理，展現羅東鎮的年輕活力、青春與朝氣，更期許在未來新的一年充滿新的希望，開創羅東新榮景，讓羅東更好。

「2019羅東跨年晚會」活動交通管制時間為31日下午7時至元旦凌晨1時，管制路線為興東路段（公正路口至中山路口）、民權路段（興東路口至中華路口）、民生路段（興東路口至中華路口），管制時間內，鎮立體停車場車輛只出不進，請駕駛人配合。

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關鍵字：宜蘭,2019羅東跨年晚會

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