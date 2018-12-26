女告性侵無罪理由　男「我被騎3次」眾友作證「愛愛聲很大」

▲宜蘭施姓男子，2016年11月間，在友人求婚趴中，與酒後的一名女子，Ａ片式的女上男下一夜狂歡作愛3次，施男挨告性侵，宜蘭地方法院判無罪。（圖／達志影像／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭施姓男子，2016年11月間，在友人求婚趴中，認識一女子，眾人有意撮合兩人，因女子酒後情緒失控，到海邊散步後，與施男同房，進而一夜狂歡做愛3次，隔天女子醒來，所穿衣物非原來的，施男躺在旁，女子怒告性侵。宜蘭地方法院審理，友人證稱女子平時酒量好，當天喝不多，而且求婚趴中，女子與施男親暱，當晚也有人聽到2人在房內親熱聲響；另外，施男也詳述當時女上男下體位等情節，認定女子未達不能或不知抗拒情形，性侵罪證不足，判施男無罪。

判決書指出，施男2016年11月間，參加友人在海邊民宿包棟舉行的求婚趴。當天求婚的男女主角，也撮合女子與施男兩人交往。求婚趴當晚8時許，施男一直陪在女子身旁。後來女子猛喝酒情緒一時失控，女子友人陪女子到民宿外的海邊散步，女子情緒好轉後，被扶回到民宿2樓房內休息，並獨留施男與女子共處。



女子提告說，隔天零時許，是施男見她酒醉性侵3次得逞，她醒來後發現自己穿的衣服被換過，而施男竟裸身躺在一旁。



施男庭訊中，坦承與女子做愛，做愛前曾聊到女子男友的事情，後來兩人親吻、擁抱，經同意不戴套作愛，一夜做了3次。當時女子沒酒醉、意識情楚，作愛時，都是女上男下姿勢，而且「要施男射在她肚子上」，態度相當主動，做愛時「呻吟聲」很大，留宿的其他友人都有聽到。



當時在場的其他友人也作證，女子平時酒量好，當天民宿只提供啤酒，晚上6時到9時許，女子只喝3至5罐啤酒，意識算清楚，走路並無明顯不穩。



此外，當晚11時許，眾人要去盥洗時，見兩人獨自在房內，施男雙手摟抱女子的腰，女子頭靠在施男肩上，兩人親暱交談。不久後，聽到房內傳出「很像Ａ片的聲音」做愛聲響，許多留宿民宿的男性友人，紛紛躲在門外聽。沒想到隔天一早，女子醒來說什麼都不記得，不想見到施男。



法官認為，當晚女子只喝3至5罐啤酒，並未多喝其他酒類，依女子所喝酒類、數量及經過時間，和上樓後情況，無法認為女子當時已喝醉。另外，法官依兩人在房內互動情況，無法認為兩人發生關係時，女子已至不能或不知抗拒的情況，最後依事證有疑，利於被告的證據法則，認為事證不足，諭知施男無罪。

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