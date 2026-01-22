草屯鎮弱勢戶一家四口慘遭祝融　慈濟志工與清潔隊助清掃家園

▲草屯弱勢家戶失火，慈濟志工動員清掃家園。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮謝姓弱勢戶一家四口民宅日前發生火災，一度造成3人受困，所幸最後全數平安脫困，但3樓透天厝付之一炬、生計更加困難；慈濟除致贈急難救助金，也動員約30名志工協助清掃廢棄物，助該戶重整家園。

據了解，該戶位於草屯碧洲里，由於屋內堆滿雜物，13日當天火勢從二樓迅速延燒至三樓，警義消動員前往灌救，並及時破門將受困3人救出；該戶曾是慈濟與其他慈善團體關懷的照顧戶，一家生計全由屋主謝姓男子打零工維持，謝妻平日則須照顧兩名弱智子女，一場祝融又導致家中財物嚴重受損，原本拮据的生活更陷困境。

慈濟草屯聯絡處指出，災後經該里里長白淯錡提報慈濟前往協助清掃家園，慈濟訪員隨即前往關懷致贈急難救助金、勘查受災情形，並於21日早上動員約30人自備各項清掃用具前往現場；由於火災後斷電，志工也準備發電機以利照明清掃，與受災戶一起清理被燒燬的廢棄物。

慈濟指出，鎮長簡賜勝於火災後也曾帶領鎮公所團隊親臨關懷，當日清掃更派清潔隊支援清運，與志工合作花費約2個半小時，就完成初步的清理工作，簡賜勝特別感謝慈濟的愛心動員協助，並提醒大眾於寒冬用電或暖爐要特別注意安全；眾人的真誠與愛心，讓受災戶謝姓屋主與白淯錡都感激不已。