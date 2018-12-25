iPhone 6s賣300元！網崩潰早知不買XS　一看「90°曲面螢幕」全笑爛

▲彎到懷疑人生，賣家掛保證「還能用」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「賣300元就好了！」一名網友在二手交易平台賣一支過保的iPhone 6s，容量還是64G僅賣300，只是小小彎到了一下，還向賣家掛保證說「絕對還能用」，只是圖片一放出來，網友整個笑噴說，「連電池都曲面也太高科技了吧！」

從賣家PO在臉書社團「iphone/ipad/mac/apple Watch/Air Pods全新&二手商品交易平台」照片可見，銀色iPhone 6s幾乎近90度垂直在桌面上，整支呈現「ㄑ」字型，走一種豪邁不羈的風格，誰也無法阻擋的時尚。

賣家則是在貼文上補充機況說，iPhone 6s容量64G已經過保固維修，賣300元就好了，「小小灣（彎）到一下，還能用。」盡心盡力推銷這支二手機，尋找下一個有緣人。

▲賣家表示，小小彎到一下。（圖／翻攝自爆廢公社）

超狂的賣機傳到社團「爆廢公社」來，網友紛紛留言笑說，「小小彎到一下.....嗯，小小的」、「這可以拿去交換禮物」、「我比較好奇能彎成這樣是發生什麼事了」、「拿去回收也賣不到300吧」、「我這裡有油壓機可以壓平，購買者免費贈送壓扁乙次」。

也有網友認為這是2019年最新技術，「這才是蘋果真正的技術」、「這是折疊螢幕吧」、「彎成這樣螢幕還不裂？世界面板廠都可以重金買回去研究了= =」、「蘋果出立體面板了，才300，還不買」、「早知就不買XS了」、「鏡頭不便宜！可以拆下來賣」、「這樣還能用？NOKIA出產的？」、「2019最新曲面屏」。

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