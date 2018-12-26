幼稚園遭狼父性侵　女童「手繪」場景、性徵成定罪證據

▲小潔幼稚園遭性侵後，被父親威脅不得張揚否則就會被丟掉。（圖／取自免費圖庫pixabay）



突發中心／新北報導

一名患有輕度智能障礙的13歲女童小潔（化名），在就讀幼稚園時遭到父親2度性侵，直到106年5月與祖母看電視新聞時，恰巧播報到性侵犯從澎湖脫逃搭船來台的新聞，小潔聽到祖母提醒「看到那個人，一定要喊救命」後，想到過往遭性侵情事，恰巧在場社工察覺異狀細心詢問，小玉才以畫圖方式將遭性侵時的環境及2人性徵畫出，新北地院認定畫中內容具相當真實性，依照對未滿14歲且有精神障礙女子犯強制性交罪，判10年徒刑。

判決書指出，狼父在99年至100年6月間，在小潔還在就讀幼稚園大班時，就對她伸出狼爪性侵，去年4月間，狼父又再度性侵得逞，之後還以「說出去就丟掉你」恐嚇，威脅小潔不得對外張揚。

後來狼父因涉嫌對母親家暴，小潔祖母聲請保護令期間，社工前往探視，恰巧當時一名在澎湖執行保護管束的假釋性侵犯蕭國昌（55歲），在破壞電子腳鐐後，從澎湖搭船到嘉義布袋後不知去向，澎湖地檢署發布通緝引起全台恐慌；祖母提醒「看到那個人一定要喊救命！」小節想到過往遭性侵經歷，表情突陰沉不定，一旁社工發現後細心詢問，小潔竟突然痛哭說出遭狼父性侵的秘密，社會立即協助安置並報案。

不料狼父到案後卻全盤否認，新北地院開庭時認為，依照小潔畫出出事發時遭性侵的環境與2人性徵等，具有相當真實性，小潔至今仍有情緒不穩、哭泣等創傷反應，且其陳述遭性侵過程始終一致，認定狼父犯行屬實，判他10年有期徒刑。