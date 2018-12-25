神致敬！同事聖誕禮物送「柑園空氣包」　網激推夾鍊袋家鄉味

▲盧秀燕25日發谷關空氣給民眾（左），馬上就有人學送空氣。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台中新任市長盧秀燕在25日的宣誓就職典禮上，親自發送「谷關空氣」給到現場參與的民眾，瞬間引發熱議。有網友才在臉書社團中貼出空氣瓶的照片，徵求想玩交換禮物的人；就有人馬上被盧秀燕間接影響，因為他收到的聖誕禮物竟是一包用夾鍊袋裝著的「柑園空氣」，讓其他網友笑翻「跟得上時事哦！」

「超X背聖誕禮物」，一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，同事把禮物拿出來的時候，她忍不住往地上丟，並脫口一字經典國罵「X！」不過到底是什麼讓她這麼生氣呢？看看照片，原PO眼前只有一包裝得鼓鼓的夾鍊袋，但袋子中完全沒有裝任何東西，難道送禮的人忘記放禮物進去了嗎？

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▲原PO收到一包柑園空氣。（圖／翻攝自爆廢公社）

再仔細看夾鍊袋，就會發現上面寫著幾個字「柑園空氣 2018.12.25」，讓人恍然大悟，原來送禮的人在仿效盧秀燕的「谷關空氣瓶」。看到照片後，其他網友都笑翻，「沒出來選台中市長…可惜」、「現在是相害時代嗎」、「省錢的禮物」、「夠大方的，好大一包」、「他台中來的齁」。

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▼網激推「家鄉味」。（圖／翻攝自爆廢公社）