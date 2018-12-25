台南市議會第3屆議員宣誓就職　黃偉哲觀禮祝賀

▲台南市議會第3屆議員宣誓就職郭信良、林炳利當選正、副議長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆議員暨議長、副議長宣誓就職典禮12月25日舉行，56名議員當選人及議長郭信良、副議長林炳利，在台南市長黃偉哲及現場親友觀禮和祝福聲中完成宣誓就職。

議長郭信良感謝大家支持，期許未來同仁不分黨派、同心一致本著監督市政角色，協助台南市政府推動建設，為經營大台南成為六都典範而努力。

台南市議會第3屆成立大會首先進行議員宣誓就職，大會由台南地方法院院長董武全擔任議員暨議長、副議長宣誓就職監誓人，行政院政務委員陳美伶為新卸任議長印信交接之監交人，由前台南市議會議長賴美惠，將印信移交給第3屆議長郭信良。

▲台南市議會第3屆議員暨議長、副議長宣誓就職典禮，台南市長黃偉哲到場觀禮和祝福。

議長郭信良表示，萬般榮幸與誠摯感謝市民支持及議員相知相惜相挺，縣市合併升格邁入第3屆，市政推展及政策規劃監督必須充分以民意為依歸，台南市議會有為民喉舌及監督市政之責，相信全體議員絕對能同心一致，本著堅守監督角色反映民瘼，為經營大台南成為六都典範而共同努力，以市民共同的繁榮進步而犧牲奉獻。

議長郭信良表示選舉是暫時，朋友是永遠，政黨亦如此，期盼未來4年台南市議會團結合作，為台南市政府監督市政並成為推動市政的助手，同時也再次感謝各界支持。

監誓人董武全院長及監交人陳美伶委員恭喜之餘，並勉勵台南市議會全體議員在議長郭信良、副議長林炳利帶領下，不忘初衷，不負選民託付，與台南市政府共同為市民福祉打拼。

本屆57名議員當選人全員出席成立大會，會中因Ingay Tali穎艾達利未於誓詞上簽章視同未就職，因此實際完成宣誓就職議員人數為56人，正、副議長選舉則各經過兩輪投票產生。

這次台南市議員選舉因選區調整，競爭激烈，新人輩出，57個議員席次當中有22位首次當選議員，2位卸任議員回鍋挑戰成功，若以黨籍區分，因台南市議會議長郭信良、吳通龍、陳怡珍、周麗津就職日宣布退黨，因此民進黨籍議員從25席減為21席，國民黨16席，無黨籍18席，台聯及時代力量各１席。