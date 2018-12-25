影／許崑源當選高雄市議會議長　亮眼女兒獻花

記者宋德威／高雄報導

高雄市議會第3屆議員今天宣示就職，重頭戲正、副議長選舉隨即登場，由中國國民黨提名的正、副議長候選人許崑源和陸淑美當選，獲得熱烈掌聲祝賀。許崑源的女兒也帶著鮮花，在議場外守候，得知父親許崑源當選議長消息，高興的說「很開心，真的替他開心」。

▲▼第3屆高雄市議會議長投票結果25日上午出爐，許崑源確定拿到38票，再度接掌議會；許崑源的女兒首度亮相，也到場獻花。（圖／記者宋德威攝，下同）



高雄市長韓國瑜在議會受訪時表示，這是他第一次進入高雄市議會議場，心情感覺興奮，也向許崑源和陸淑美及就職的市議員致賀。據悉，高雄市議會66席議員中，國民黨33席，民進黨25席，時代力量2席，親民黨和台聯各1席，無黨團結聯盟和無黨籍4席。新上任高雄市長韓國瑜趕往議會祝賀；許崑源表示，如果韓市長和團隊做不好，將嚴格監督。

許崑源致詞時先向剛宣誓就職的市議員與高雄市長韓國瑜道賀，他表示，「這是高雄市新的開始，高雄市面臨沉重的經濟困難壓力，希望韓國瑜帶領市府團隊全力打造高雄成為全台首富；選舉結束一個月來，高雄市已感受到活力」。

許崑源表示，韓國瑜和市府團隊有對人民好的政策，全力支持，與高雄市民拚經濟，但是，如果做不好，就善盡議會職責嚴格監督。許崑源強調，「高雄市議會傾聽人民心聲，市民對於有損權益的情事，議會全面開放民眾陳情，主持正義」。