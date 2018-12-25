高雄市議會正副議長許崑源、陸淑美當選　韓國瑜道賀

▲高市議長選舉，國民黨許崑源（圖左）當選議長。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

第3屆高雄市議會議長投票結果25日上午10時35分出爐，許崑源確定拿到38票，正式再度接掌議會。新任高雄市長韓國瑜向新任正副議長道賀。代表民進黨參選議長的資深議員李喬如則說，除黨團支持，並已爭取到台聯1票，會扮演好議會監督新市府角色。前議長康裕成則期許新議長要秉持議會堅持改革方向，會繼續監督好市政。

高雄市議會依據立法院修正通過的「地方制度法」，首次以記名投票的方式辦理正、副議長選舉。先登場的是議長選舉，許崑源獲38票當選議長，李喬如獲26票，林于凱獲2票；陸淑美獲38票當選副議長，陳慧文獲26票，黃捷獲2票。

據悉，高雄市議會共66席，第3屆改選結果，國民黨取得33席、民進黨25席、時代力量2席、親民黨1席、台聯1席、無黨團結聯盟2席和無黨2席。原本2014年民進黨拿下33席占了一半的席次，今年縮退為25席，僅佔37.9%，反而是國民黨從上屆24席，一口氣增加至33席局勢將反轉。



時代力量兩議員林于凱、黃捷在報到前特別在議會門口前廣場召開記者會，訴求新市府應成立慶富案調查小組、市長韓國瑜要選出真正清廉專業小內閣，也訴求議會透明自身做起，每會期會向人民做施政報告，出國考察報告會公開。





