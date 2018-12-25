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24小時「超商咖啡書店」！6種精品手沖連藝伎都喝得到　小7首開咖啡館

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▲▼ 小七咖啡館 。（圖／業者提供）

▲小7首開咖啡館，並請專門店員提供服務。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商複合店型再進化！繼全家便利商店推出旗下首家Let’s Café旗艦店後，小7也發表首家精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」，咖啡品項數多達22種，分為義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品等四大結構，價格帶介於60元～130元。其中，精品手沖咖啡選項更高達6種，甚至還引進照片拉花機，且至12月30日前，買精品拿鐵還送相片拉花。

為滿足時下消費者多元需求，超商業者除賣商品與服務外，更將觸角延伸到不同產業，結合更多業種創造單店最大效益化。而小7繼開出美妝、健身、烘焙、烤雞等複合店型後，再發表全新店型「Big7」，除了加入「博客來」選書複合專區外，還首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「糖果屋」，以及美妝「K•Seren」和麵包「烘焙概念」等區域，將六大業種整合在單一門市內。

▲▼ 小七咖啡館 。（圖／業者提供）

其中，小7更耗時一年多打造全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，品牌概念以驚嘆號+問號，傳遞「一杯令你驚訝且好喝到找不到文字形容的不思議咖啡，每一杯都是值得珍藏的咖啡體驗」品牌形象，並耗資近200萬採購咖啡設備，還有設置「Ripples照片拉花機」，能使用咖啡萃取液噴墨，照片隨傳隨印，需加價30元。

小7指出，精品手沖咖啡選項高達6種，包括全台獨家引進的非洲˙伊索比亞「丁圖」與「布里赫拉」，並自12月26日至12月30日可享嘗鮮價100元；另有販售市價近300元的「藝伎咖啡」，期間特價220元，限量200杯。而咖啡館內的每項飲品皆可內用且24小時販售，同時還提供免費充電跟上網服務，但精品手沖則是早上7點到晚上9點才有賣。

▲▼ 小七咖啡館 。（圖／業者提供）

除了首家精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」，「Big7」更為第一家與小7複合的實體書店。書區內所有的書籍來自博客來的專業選書，全區共分成「博客來排行榜暢銷書」、「博客來當期新書與選書」，以及「博客來策展」三大專區，精選商業、小說等8個暢銷書分類，多達近200本書籍。12月26日開幕消費滿499元，送博客來100元圖書禮物卡一張，限量1500張。

至於全家開設的首家Let’s Café旗艦店，則有導入單品豆、以手沖製程設計要價百萬的「咖啡大師」專業機台，以及UCC全球專利的「泡沫咖啡機」，包含耶加雪菲、黃金曼特寧，還有數量稀少的台灣產阿里山豆，即日起陸續上市。另提供12款輕食選擇，且價格比龍頭咖啡連鎖店的輕食便宜約兩成，售價介於35～70元。亦也提供24小時免費網路與充電插座。

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