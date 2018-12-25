小7開書店了！地表最強超商「Big7」首亮相　還能喝精品手沖咖啡

▲7-ELEVEN發表全新店型「Big7」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商不斷推出新店型！繼開出美妝、健身、烘焙、烤雞等複合店型後，小7再發表全新店型「Big7」，除了加入「博客來」選書複合專區外，還首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「糖果屋」，以及美妝「K•Seren」和麵包「烘焙概念」等區域，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙與超商六大業種整合在單一門市內，堪稱目前地表最強便利商店。

為滿足時下消費者多元需求，超商業者除賣商品與服務外，更將觸角延伸到不同產業，結合更多業種創造單店最大效益化。而小7首度發表的全新店型更以未來超商為概念，並強調「第五消費空間」，即集結6種不同的複合型態以詮釋生活日常中的「五感」，像是聽得到現磨咖啡豆的聲音，以及聞得到咖啡香、麵包香，還能閱讀並能親身體驗美妝產品。

小7指出，每次推出的複合店型，都是將消費者習以為常的日常，集結成各種不同型態的生活提案。而「Big7」位於台大公館商圈，營業面積約130坪，門市周圍還有outlet、電影院、台大校園，以及自來水公園等，因此依據商圈特性開出「Big7」全新店型，其不僅是未來超商的新樣貌，更是複合店型的新定位。

「Big7」除了為第一家與小7複合的實體書店外，更導入小7全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館。店內咖啡品項數多達22種，分為義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品四大結構，價格帶介於60元～130元。同時該店也有販售包裝麵包、現烤麵包、Mister Donut及冷藏甜點專櫃，共超過70種商品選擇。

小7表示，「Big7」也開創業界先例推出「糖果屋」，全區以粉色系少女風格打造，從天花板延伸到兩側牆面有大面積的圓點設計，甚至還以3台馬車造型作為陳列設計的專櫃，將糖果當成飾品，分別擺設「歐美熱銷」、「不敗肖像」，以及「日韓獨家」三種商品類別，共有18個歐美日韓的經典品牌、63支全新商品。其中，之前只在機場免稅店才買得到的特別商品也有販售。