累點、支付、折抵一指搞定！小7推「OPEN錢包」最高回饋11%

▲小7會員最喜歡用OPEN POINT點數兌換咖啡及民生用品。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

瞄準滑世代消費商機，小7將全面升級OPENPOINT APP，包括推出OPEN錢包、優化UI設計，以及擴大會員生態圈等服務，期望能吸引更多消費者加入會員，打造全台最大點數生態圈。

小7今（24日）宣布，為提供超過300萬名會員，更貼近需求的數位服務體驗，將推出全新OPENPOINT APP，其中OPEN錢包也會同步上線，除了支付一般消費、代收帳單外，更可在APP中使用OPEN錢包支付時，直接以OPENPOINT折抵一般消費金額。

小7指出，根據內部資料統計，目前OPENPOINT共有超過7,000個通路可累點，並可與銀行、百貨、航空，以及各零售通路共24個平台兌點，已是市場上主要的點數交換平台。因此，此次更攜手國泰世華銀行推出OPEN錢包，且自即日起至明年2月28日止，綁定信用卡支付最高可回饋點數11%。

而全家便利商店則於去年10月即推出MyFamiPay支付，目前為行動支付使用前三名，累計20萬綁卡數。全家說，本月初MyFamiPay整合進官方APP後，2周即增加2.5萬綁卡數，更開啟明年串接線上服務與付款的各種可能性，例如不須進店就可以線上購買商品預售或繳帳單。

全家指出，目前可使用超過30種非現金支付工具，包含自有錢包MyFamiPay，在會員集點功能方面，無論使用任何支付工具，只要是會員，皆可累點，至今已累積約800萬名會員。而官方APP亦同時提供點數兌換商品、現金券，以及會員發票載具、商品預售等服務。