新貴派竟然變飲料了！花生+巧克力香濃爆表　全家期間限定販售

▲超商冷藏飲品常出現新鮮貨，吸引消費者嘗鮮。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

零食變飲料風潮持續發燒！繼推出乖乖椰子牛乳、中華花生豆奶引發搶購後，全家便利商店將再度推出獨家飲品，竟是把77新貴派變成花生巧克力牛乳，預計又會吸引網友爭相嘗鮮。

看準消費者對獵奇商品嚐鮮度高，今年不僅有許多零食玩起跨界聯名風潮，飲品部分也吹起獵奇風，都引發消費者搶購潮。

全家指出，消費者對於獵奇飲料嚐鮮度高，今年獨家推出零食變飲料的乖乖椰子牛乳，限量20萬瓶2周完銷，後續推出的中華花生豆奶也有很高網路討論度。因此，於1/2將再推出77新貴派花生巧克力牛乳，期間限定販售，每瓶35元，售完為止。

除了獵奇飲料受到消費者關注，全家也發現過去喜歡重乳派奶茶的民眾，已開始轉向追求天然，標榜生乳含量、生乳添加的鮮奶茶。不僅鮮奶茶品項數愈來愈多，銷售佔比也逐漸提高，像是獨賣的義美鮮奶茶，更創下2個月狂賣百萬瓶紀錄。

另外，於去年推出的FMC蜂蜜水、檸檬蜂蜜水，則受到喜愛自然派飲品的消費者擁護。全家說，FMC蜂蜜水、檸檬蜂蜜水平均日銷萬瓶，而後續更受到選舉網路討論度影響，在年末又創造一波銷售高峰。至於FMC冷壓椰子水則為近期冷藏飲料小金雞，後勢看漲。

至於小7的黑糖珍珠撞奶，同樣創造驚人銷售量。其不僅創下全台開賣不到5個月，已吸引600萬人次嚐鮮的記錄，甚至統計到目前約一年時間，還已狂銷突破1000萬杯，堪稱超商手搖飲霸主。