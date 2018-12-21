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咖啡豆銷售前3名都有買1送1！超市限時優惠還有「隱藏版好物」

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▲▼ 超市買東西 。（圖／資料照）

▲超市推出咖啡商品買一送一優惠。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

有越來越多消費者開始會在家裡自己泡咖啡，因此各家量販、超市紛紛導入更多商品，像是咖啡豆、濾掛式咖啡等。其中，全聯更推出「咖啡大賞」活動，自12/21到2019/1/10止，有超過40款咖啡商品通通祭出買一送一優惠。

全聯目前為沖泡咖啡市場第二大通路，且根據內部資料指出，今年濾掛式咖啡銷售前三名分別為：UCC經典風味濾掛式咖啡、西雅圖極品濾掛咖啡-極品綜合、伯朗濾掛100%雨林聯盟認證農場咖啡豆。而咖啡豆銷售前三名則分別為：UCC醇品曼巴咖啡豆、ESP西雅圖極品經典綜合咖啡豆、貝納頌極品咖啡豆。

全聯指出，12月正是一年當中咖啡銷售的最高峰月份，而今年的咖啡品項銷售量更成長近一成，其中咖啡豆產品也一舉成長4成，顯見消費者對咖啡飲品已經從要求便利、便宜，轉為要求品味、口感。因此，這次活動也引進多款國際知名咖啡品牌，如UCC、西雅圖、KEYCOFFEE、LAVAZZA、ILLY等。

全聯說，這次推出的「咖啡大賞」有超過40款咖啡都有買一送一優惠，包含熱銷前三名的濾掛式咖啡跟咖啡豆。另可搭配獨家販售的隱藏版明星商品「生活良好無漂白咖啡濾紙」使用，其年銷量破10萬包，今年銷量更成長超過20%，主打無添加任何接著劑以及黏膠固定，且價格十分平價。

▲▼ 買家電 。（圖／業者提供）

另外，家樂福則是推出尾牙季活動，共有上千支三C家電促銷，價格下殺4.5折起，且滿額還送家電現金折價劵，以及指定商品紅利點數10倍送、指定小家電3000元折200元等加碼優惠。另外，更有夢幻旅遊大獎週週抽，獎品包含馬爾地夫雙人遊，以及超過上百組的旅遊大獎。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,咖啡,買一送一

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