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聖誕節「咖啡買一送一」快把握！星巴克線上抽獎免費玩剩最後一天

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▲▼伯朗咖啡 。（圖／業者提供）

▲伯朗咖啡於12/25聖誕節舉辦飲品買一送一活動。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為迎接聖誕節來臨，咖啡業者紛紛推出歡慶活動。其中，伯朗咖啡跟Fika Fika Cafe還推出12/25限定一天買一送一優惠。而星巴克的線上抽獎活動也剩最後一天，想撿便宜的民眾可得快把握！

伯朗咖啡於12/25將舉辦聖誕節加碼飲品買一送一優惠活動，即以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、瓶裝飲品等不適用。另部分門市不配合該活動，包含淡水中正、城堡一、城堡二、員山、礁溪、傳藝等。

而Fika Fika Cafe則同樣在12月25日推出聖誕節優惠，只要在當天的8：00到18：00購買指定飲品，就可享買一送一好康。至於cama咖啡自即日起至12/25止，推出「聖誕紅&綠變裝趴，享歡慶聖誕9折優惠」活動。會員穿戴紅色或綠色配件至門市消費，即可憑優惠券享任一大杯飲品9折。

另外，網友最愛的星巴克則到12/25前每天都有舉辦「開啟你的耶誕驚喜禮物」線上活動，消費者每日皆可至數位活動畫面點選耶誕樹上當日禮物盒，即可獲得耶誕專屬優惠或活動訊息，憑優惠券可至全台星巴克門市使用相關優惠。

優惠券內容除了有好友分享買一送一外，還有第二杯半價、大杯美式咖啡好友分享買一送一；以及咖啡豆88折、商品9折、糕點88折、包裝食品9折等。不過，消費者獲得優惠憑證不同登入帳號不可合併使用，且每次交易最多可兌換兩張優惠憑證，各優惠憑證不可同時合併使用。

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關鍵字：星巴克,買一送一,咖啡,伯朗咖啡,聖誕節

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