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三重天台19歲店員：你錢不夠付？　遭撞胸刺5刀「全身血追500公尺」倒地

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他結帳被問「錢不夠嗎」撞胸刺5刀　三重19歲店員全身血追500公尺倒地。（圖／東森新聞）

▲店員被刺5刀，不顧傷勢狂追嫌犯。（圖／東森新聞／下同）

社會中心／新北報導

新北市一名葉姓男子到三重天台的超商購物，結帳時疑掏錢太慢，被19歲雷姓店員問「你錢不夠付嗎」，竟直接拿瑞士刀猛刺對方5刀逃逸。雷男赴傷追了500公尺倒地，流了滿地鮮血，被一名路過的護理師急救，所幸送醫後沒生命危險。葉男落網後在媒體鏡頭前說「對不起」。

警方調查，案發於23日深夜11時47分，葉男（44歲，有多項前科）拿5、6樣零食一共100多元，還沒結帳就先打開來吃，結帳過程疑掏錢太慢。店員問「你是沒錢付嗎」，並將商品放回架上，沒想到被葉男撞胸，他不甘也撞回去，結果包括手部、腹部和腿部中5刀。

▼店員追了500公尺倒地。

他結帳被問「錢不夠嗎」撞胸刺5刀　三重19歲店員全身血追500公尺倒地。（圖／東森新聞）

超商地板滿是血跡，從結帳櫃檯一路延伸到門口，就連超商外側的騎樓地面也全都是一點、一點殷紅的血跡。店員猛追嫌犯到正義南路口、重安街口不支倒地，倒在另間超商前，剛好被一名路過的護理師緊急處理傷口，所幸送醫後無大礙。

葉男先被見義勇為的路人壓制，隨後遭趕來的警網逮捕，他被員警問到為何犯案，「他一直對我大小聲」。葉男被帶回警局見到媒體鏡頭說「對不起」，他向警方供稱不甘受辱才行兇，訊後被依殺人未遂罪嫌移送。

他結帳被問「錢不夠嗎」撞胸刺5刀　三重19歲店員全身血追500公尺倒地。（圖／東森新聞）

▲▼店員倒地處和超商內都是血斑點。

他結帳被問「錢不夠嗎」撞胸刺5刀　三重19歲店員全身血追500公尺倒地。（圖／東森新聞）

▼雷男有多項前科，這回竟持刀刺店員。

他結帳被問「錢不夠嗎」撞胸刺5刀　三重19歲店員全身血追500公尺倒地。（圖／東森新聞）

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關鍵字：三重,超商

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