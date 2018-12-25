快訊／政院證實葉俊榮自備書面辭呈　賴清德立馬「勉予同意」

記者賴于榛／台北報導

教育部長葉俊榮「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，卻在25日遭行政院長賴清德約談40分鐘左右，會後葉俊榮臉書宣布請辭。對此，行政院秘書長卓榮泰召開記者會證實葉俊榮中午自備書面辭呈，院長會後就簽上「勉予同意」准辭。



卓榮泰說，今天中午一點鐘的時候，葉俊榮部長進到行政院跟賴院長做了深談，一開始葉部長就拿出書面辭呈，同時表示這次他做的決定造成輿論上的討論，各種不同意見的爭論，讓整個行政團隊造成困擾他表示抱歉，但也重申基於教育部權責，維護台大學生權益、維持大學自主教育原則，因此做了這個決定。

▲葉俊榮離開政院。（圖／記者黃國霖攝）

至於葉俊榮辭呈上寫什麼，卓榮泰表示，葉俊榮指出，就是為了處理台大校長遴選擔起完全的政治責任，因此辭去教育部長一職，院長則是在交談之後，就在辭呈上寫出勉予同意。

為何如此果決批准辭呈，卓榮泰解釋，葉俊榮今日受訪已經表達不戀棧的意志，因此政院也清楚兩位見面就是要談這件事情，賴清德還是對葉俊榮過去的表現給予肯定，辭呈部分則是很清楚就做了決定。

事實上，葉俊榮搶先行政院半小時在個人臉書宣布請辭消息，他說已向行政院遞出辭呈，擔起所有的政治責任，並表示台大校長遴選案拖延至今，已經對教育造成難以彌平的傷害，更認為社會的糾結與對立，不該以教育為戰場，因此才會基於法律良知、教育本位及對大學自治與正當程序的堅持，做對的事，也是該做的事，對職位毫不戀棧。

▲行政院秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka說明葉俊榮請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

「希望我的堅持與承擔，能讓下一任部長擺脫台大案的糾纏，回歸教育本位，大步向前」，葉俊榮還說他祈福台灣走向正向，發揮實力，在歲末年終期待教育部能揮別2018挺管、拔管的陰霾，昂揚2019國教、高教的發展。

葉俊榮請辭獲准後，已經是管案以來換掉的第三個教育部長，先前包括潘文忠、吳茂昆都沒能解決此案，而勉予同意管中閔上任的的葉俊榮則是火速被拔官。