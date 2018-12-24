教育部勉予同意管中閔上任　柯志恩：希望民進黨記取拔管傷害





▲教育部勉予同意管中閔上任。（資料照／記者周書羽攝）

記者賴于榛／台北報導

教育部長葉俊榮24日下午三點召開記者會，他嚴詞批評台大遴選會達42分鐘，但最終對於準台大校長管中閔的上任說出「勉予同意」；國民黨立委柯志恩隨即在臉書指出，歷時將近一年的「卡管」今天畫下句點，被壓制已久的「大學自主」終於可以掙脫政治枷鎖，抬頭挺胸、昂首闊步、迎向光明，「這不僅是台大校園自主的勝利，更是台灣民主法治與正義公理的彰顯！」

教育部24日下午三點召開記者會，「勉予同意」聘任管中閔校長，柯志恩表示，她肯定葉部長在沉重壓力下，秉持法律學者的良知與對公共事務正當的程序，勇敢做出一個關鍵性的正確決定！然而，身為在野黨立委，仍須嚴正指出，「拔管」歹戲皆因政府高層的愚昧、蠻橫，不惜對法治與遴選程序的踐踏扭曲，重重斲傷了大學自主的精神，也造成校園和社會紛擾不安，更重創政府的形象與公信力！希望民進黨記取"拔管"翻攪的傷害與教訓，還給大學自主的空間與尊嚴。

柯志恩還說，不信公理喚不回！並盛讚葉部長有溫度的溝通，在冷風中格外溫馨！峰迴路轉，柳暗花明，並對願給核聘的葉俊榮一句肯定：謝謝承擔、辛苦了！歷史會記住這一哩路！

台大校長遴選委員會從1月5日選出教授管中閔為新校長，教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提訴願。僵局持續至今超過11個月，經歷3任教育部部長，包括潘文忠、吳茂昆以及現在的葉俊榮。葉俊榮在剛上任時多次強調用「有溫度的溝通」方法尋找「第三條路」，最後選在跨年前夕勉予同意。