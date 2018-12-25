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快訊／葉俊榮遭賴清德約談40分鐘　去職與否最快下午有答案

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記者賴于榛／台北報導

教育部長葉俊榮「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，卻在25日遭行政院長賴清德約談，他上午自苗栗返程約莫在中午12時40分從後門進入行政院，並在13時20分左右改由正門離開，行政院隨後表示會談內容將會和外界說明。

針對管中閔案，賴清德25日一早便撂話要約見葉俊榮，Kolas受訪被問及時間與約見內容，她先解釋，昨天院長是在下午1點58分收到葉俊榮簡訊，說要在三點召開記者會做重要決定，當時院長第一時間就是持保留態度，回傳簡訊指出事關重大，要審慎思考評估，「行政院的確對教育部決定是保留的，希望教育部審慎思考」。

▲▼葉俊榮離開政院。（圖／記者黃國霖攝）

▲葉俊榮離開政院。（圖／記者黃國霖攝）

至於葉俊榮是否被究責甚至去職，或是有否違反行政倫理，Kolas一概強調，待院長與部長討論後訊息會更明確；而約談後是否會改變管中閔案結果？Kolas重申，昨天第一時間行政院就講到公立大學校長任命的確是教育部權責，因此下午約詢葉部長，是想釐清是不是真的已經是審慎思考過，但比較多的細節還是在兩人會後才會比較明朗。

葉俊榮自苗栗返程後，約莫在中午12時40分從後門進入行政院，並在13時20分左右改由正門離開，行政院隨後表示會談內容將會和外界說明。

▲▼「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德中午約見葉俊榮。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：管中閔,賴清德,教育部,,Kolas Yotaka,葉俊榮

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